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中央社

國際廢鋼漲勢蠢動 豐興本週反漲鋼筋

中央社2018/06/19 11:51
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北19日電）中部鋼筋大廠豐興鋼鐵表示，近期廢鋼價格疲軟，但夏季電價期煉鋼量減少，但上週盤中傳出國際廢鋼價上漲蠢動，下游客戶立刻下訂鋼筋，豐興本週反漲鋼筋每公噸新台幣200元。

本週國內廢鋼報價平盤，每公噸9400元；鋼筋從5月9日每公噸調漲300元後一路保持平盤至今，6月11日首度調降200元後，本週立刻回漲200元，每公噸為1萬8000元；型鋼基價平盤，每公噸2萬1000元，但圓棒鋼和方鋼產品附價每公噸調漲300元；角鋼、槽鋼、扁鋼平盤。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週無報價；日本2H廢鋼本週上漲5美元，每公噸340美元；美國貨櫃廢鋼本週報價每公噸上漲2美元，每公噸330美元至335美元；澳洲鐵礦砂跌深反彈，每公噸上漲0.9美元，由65.1美元漲至66美元。

豐興指出，國際貨櫃廢鋼價格從6月初連跌兩週後，已跌到每公噸328美元到333美元的相對低價，為國際廢鋼買家所接受，預計短期內跌幅有限，果然上週盤中傳出國際貨櫃廢鋼反手上漲約2美元的消息，下游客戶立刻下訂鋼筋，使得原本夏季電價期間煉鋼量不足，但鋼筋訂購量增的情形，因此決定調漲本週鋼筋價。（編輯：楊凱翔）1070619

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