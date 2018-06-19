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中央社

環科跨足車用偵測雷達 獲日系車廠青睞

中央社2018/06/19 11:50
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北19日電）環科近年積極轉型，深耕多年的船用雷達技術於去年開始導入汽車偵測雷達防撞系統，主要供應日系車廠在台灣交貨的新車，未來不排除拓展到海外市場。

環科表示，106年完成多模式汽車盲點偵測雷達防撞系統開發及量產，成功安裝在多款車型並陸續上市，主要供應日系車廠在台上市的新車，今年將擴增到全車系車款，並將積極爭取海外市場。

環科表示，由於汽車駕駛安全越來越受到重視，以及未來無人車作為自動偵測的需求，先進駕駛輔助系統（ADAS）的市場持續成長。又因毫米波雷達為ADAS系統中必要搭載的感測器，預估至111年市場規模將達159.6億美元，其中，短中距離及長距離毫米波雷達市場分別上看84億及75.6億美元。

汽車防撞雷達目前是環科重點開發產品之一，今年在24GHz毫米波短距雷達已經有初步的量產和出貨的實績，目前更朝向中長距離以及77GHz毫米波雷達的開發。

環科指出，近幾年主要以原先的海用產品、藍牙模組、檢測系統、車用導航產品、平板產品為基礎，目前已跨入幾個相關領域，包括海用產品智慧化、工業用智慧平板平台、高精確度衛星定位、汽車防撞雷達，以及積極與數家矽谷 IoT 硬體新興公司提供新產品試產導入服務及代工的服務等。

在資通訊產品部分，環科積極拓展海外市場也可望在今年有好消息傳出，有機會推升營收占比從去年的26%-27%進一步站上30%。

至於近來備受市場關注的土地資產題材，除了台中土地資產外，目前環科海外共有四個廠區，分別為深圳廠、梅州廠、福建龍岩廠及北越廠，其中深圳及北越廠是自有，梅州廠及龍岩廠是租賃。

其中深圳廠區位於保安區，目前員工數約1200人，交通便利，距離機場約半小時車程，捷運約10多分鐘路程，附近擁有大型展場及物流園區，位處精華地段，開發潛力十足。不過，環科指出，目前還沒有做處分評估計畫。

環科因列注意股，公布自行結算4月營收新台幣3.02億元，稅前淨利2800萬元，本期淨利2200萬元，每股盈餘0.17元，4月單月獲利已彌平第1季EPS-0.15元的虧損。（編輯：楊玫寧）1070619

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