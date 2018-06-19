救墾丁觀光 學者：差異化和品牌形象最重要

擺脫汙名化 重新感受國境之南專題5（中央社記者陳葦庭台北19日電）墾丁觀光被形容為雪崩式下跌，儘管當地業者努力效果仍有限，國立高雄餐旅大學副校長劉喜臨分析，突顯在地特色和品牌形象是墾丁找回觀光客最重要的課題。

根據觀光局統計，去年7、8月暑假期間墾丁鵝鑾鼻公園遊客僅17萬3000人次，但105年7到8月暑假期間墾丁鵝鑾鼻公園遊客卻有24萬952人次，少了約1/4，而不少業者也大嘆住房率大減，生意難做。

為了挽救墾丁觀光，不少當地業者都積極推出遊程，政府也祭出住宿補助等方式吸引國人旅遊，不過，劉喜臨接受中央社記者訪問時認為，墾丁觀光目前面臨最大的問題在於特色不夠鮮明。