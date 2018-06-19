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救墾丁觀光 學者：差異化和品牌形象最重要

中央社2018/06/19 11:51
中央社 生活 / NOWnews
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擺脫汙名化 重新感受國境之南專題5（中央社記者陳葦庭台北19日電）墾丁觀光被形容為雪崩式下跌，儘管當地業者努力效果仍有限，國立高雄餐旅大學副校長劉喜臨分析，突顯在地特色和品牌形象是墾丁找回觀光客最重要的課題。

根據觀光局統計，去年7、8月暑假期間墾丁鵝鑾鼻公園遊客僅17萬3000人次，但105年7到8月暑假期間墾丁鵝鑾鼻公園遊客卻有24萬952人次，少了約1/4，而不少業者也大嘆住房率大減，生意難做。

為了挽救墾丁觀光，不少當地業者都積極推出遊程，政府也祭出住宿補助等方式吸引國人旅遊，不過，劉喜臨接受中央社記者訪問時認為，墾丁觀光目前面臨最大的問題在於特色不夠鮮明。

他表示，過去墾丁給人的印象是「陽光、沙灘、海洋」，但是台灣四面環海，想享受不一定要到墾丁，墾丁必須找出在地特色，讓人有「去墾丁才能做」的念頭，才能夠吸引觀光客。

舉例來說，近年來台南成為國人旅遊的熱門目的地，許多外地人會專程到台南吃小吃，像是牛肉湯、蝦捲等都是只有台南才吃得到，也成了最大吸引力。

墾丁常和日本沖繩拿來相比，二者都在國境之南，劉喜臨指出，墾丁得發展出「非去不可」的特色，才能成功吸引觀光客，否則花同樣的錢能體驗不同國家的文化，旅客自然會選擇出國，

至於品牌形象，劉喜臨也直言，墾丁確實有很多認真的業者，正努力透過社區營造、提升住宿品質、維持合理價格；不過，墾丁大街天價滷味、沙灘強迫租陽傘等事件在被媒體報導後，品牌形象已經受到重創。

劉喜臨建議當地業者應該聯合抵制不良的業者，政府也應該發揮公權力取締，讓市場回歸合理，才能找回旅客對國境之南的信心。（編輯：陳清芳）1070619

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