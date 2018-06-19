敦睦支隊俐落操演揚威國際　友邦民眾見證精實戰力

（軍聞社記者周昇煒隨艦採訪報導）每年的敦睦遠航訪抵各友邦時，都會吸引大批當地人潮、媒體歡迎及參訪，其中，最引人注目的就是海軍樂儀隊、海軍官校鼓號樂隊及海軍陸戰隊莒拳隊的精湛戰力展演，筆挺的操作服、整齊劃一的動作與驚人的氣勢，在在展現中華民國海軍的高昂士氣及壯盛軍容，除促進軍事高層交流互動之外，也增加海外僑民對政府的向心力，更是以軍事外交支持國家整體外交的具體表現。

每位納編「海軍107年敦睦遠航訓練支隊」的官兵，心中除充滿了無限的激昂與榮譽感外，更深刻體認到「海軍是半個外交官」的重責大任和宣揚國威使命；尤其，支隊靠泊馬紹爾及中美洲各友邦國家時，參與任務官兵都受到政、軍要員、僑胞及當地民眾熱烈歡迎，不論是在碼頭旁或活動廣場進行戰力展演，都吸引大批民眾熱情圍觀。

展演中，海軍儀隊官兵配合樂隊的雄壯樂音，展現絕佳默契與高超操槍技巧；海軍官校鼓號樂隊齊一、輕快的鼓聲，搭配響亮的號音，展現官校生的年經活力；陸戰莒拳隊響徹雲霄的喊殺聲，以及勇猛剽悍的功力擊破，都讓參觀民眾驚呼連連，頻頻報以熱烈掌聲。

尤其在展演活動結束後，各友邦熱情的民眾紛紛利用活動空擋，上前與操演官兵合照、交流，在有形及無形當中讓雙方的情感更緊密、關係更密切，也具體發揮敦睦支隊宣揚國威、敦睦邦誼的重任。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社