RCA案三審21日開庭 社運團體盼線上直播

（中央社記者王揚宇台北19日電）RCA案三審開庭將於21日上午9時30分舉行；工傷協會、RCA員工關懷協會今天到最高法院遞狀，希望21日的開庭能線上直播，讓關心本案的各界人士得知案情發展。
工傷協會、RCA員工關懷協會發布新聞稿指出，本次言詞辯論，將呈現台灣最高法院對於職業災害及公害案件的因果關係、請求權時效等法律爭點的認定，應透過線上直播給社會大眾參與的機會。
這起案件源於台灣RCA於民國59年在桃園設廠生產家電，81年關廠停產，後來發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。這些員工打民事官司，向RCA等公司求償。
一審法院認定，原告依據侵權行為法則訴請損害賠償有理由，判RCA公司及旗下兩家控股公司法國Technicolor、百慕達Thomson共應賠償445名員工及家屬新台幣5億6445萬元，另美國奇異公司（GE）非RCA可控制公司而免賠。
全案經上訴，二審台灣高等法院合議庭審理認為，一審就負賠償責任的公司以及獲賠償人數及金額部分有錯誤，認定美國奇異公司為RCA可控制公司，也負賠償責任，去年10月判決RCA公司、法國Technicolor、百慕達Thomson以及奇異公司共應賠486名員工及家屬7億1840萬元，其中因3名員工於78年才任職，當時奇異公司已撤資，因此，奇異公司可少連帶賠償70萬元。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1070619