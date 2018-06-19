RCA案三審21日開庭 社運團體盼線上直播

（中央社記者王揚宇台北19日電）RCA案三審開庭將於21日上午9時30分舉行；工傷協會、RCA員工關懷協會今天到最高法院遞狀，希望21日的開庭能線上直播，讓關心本案的各界人士得知案情發展。

工傷協會、RCA員工關懷協會發布新聞稿指出，本次言詞辯論，將呈現台灣最高法院對於職業災害及公害案件的因果關係、請求權時效等法律爭點的認定，應透過線上直播給社會大眾參與的機會。

這起案件源於台灣RCA於民國59年在桃園設廠生產家電，81年關廠停產，後來發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。這些員工打民事官司，向RCA等公司求償。