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敦睦支隊訪尼加拉瓜　熱情歡迎展現友好邦誼

軍聞社2018/06/19 07:50
▲ 中華民國駐尼加拉瓜大使吳進木（左二）、海軍司令黃曙光上將（左一）及尼軍總督察長克拉雷斯(Marvin Corrales)中將在敦睦艦隊歡迎儀式中進場。（軍聞社記者周昇煒攝）
▲ 中華民國駐尼加拉瓜大使吳進木（左二）、海軍司令黃曙光上將（左一）及尼軍總督察長克拉雷斯(Marvin Corrales)中將在敦睦艦隊歡迎儀式中進場。（軍聞社記者周昇煒攝）
柯林多市市長馬丁尼士(Absalón Martinez Navas)先生致贈黃司令紀念牌，展現兩國友好邦誼。（軍聞社記者周昇煒攝）海軍樂儀隊官兵在歡迎式中帶來精彩操演，吸引大批民眾及記者圍觀。（軍聞社記者周昇煒攝）海軍特勤官兵配合尼國海軍快艇及海岸巡防艦實施聯合緝私暨反毒操演。（軍聞社記者周昇煒攝）

（軍聞社記者周昇煒隨艦採訪報導）中華民國「海軍107年敦睦遠航訓練支隊」第3站抵達尼加拉瓜科林多港，尼國國家港務局局長希爾瓦(Virgilio Silva)代表奧德嘉總統及穆麗優副總統、尼軍總督察長克拉雷斯(Marvin Corrales)及駐尼國大使吳進木共同主持歡迎儀式，場面熱鬧隆重。

　今年敦睦支隊為第6次造訪尼國，中華民國海軍司令黃曙光上將配合中美洲參訪行程，特別在尼國港口一起迎接敦睦支隊，柯林多市市長馬丁尼士(Absalón Martinez Navas)先生特別致贈黃司令紀念牌，展現兩國友好邦誼及歡迎敦睦支隊再度來訪。

　吳大使致詞時強調，敦睦艦隊造訪為臺尼兩國情誼再次寫下歷史的一頁，感謝尼國奧德嘉總統及穆麗優副總統所提供各項協助，並希望艦隊官兵藉機體會尼國人民友好熱情的一面，感受兩國間政治、外交、貿易、文化及軍事交流密切的關係。

　希爾瓦局長表示，十分榮幸代表尼國政府歡迎艦隊到訪，臺尼兩國兄弟情誼堅實，深信兩國關係將持續強化，同時感謝中華民國政府及人民長年對尼國各項發展的支持與陪伴。

　隨後，敦睦支隊在港口廣場進行戰力展演，海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊及陸戰莒拳隊在尼國政要、貴賓、旅尼僑胞及駐尼館全體員眷及當地民眾面前，展現中華民國海軍健兒的精實戰力。

　敦訪期間，支隊副參謀長黃中校帶領特勤官兵前往尼國太平洋海軍基地，配合該國海軍快艇及海岸巡防艦實施聯合緝私暨反毒操演，雙方在實作中相互交流、學習。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
國防線上21日播「端節慰軍心」敦訪尼加拉瓜/系列一

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