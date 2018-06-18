敦睦支隊訪尼加拉瓜　熱情歡迎展現友好邦誼

（軍聞社記者周昇煒隨艦採訪報導）中華民國「海軍107年敦睦遠航訓練支隊」第3站抵達尼加拉瓜科林多港，尼國國家港務局局長希爾瓦(Virgilio Silva)代表奧德嘉總統及穆麗優副總統、尼軍總督察長克拉雷斯(Marvin Corrales)及駐尼國大使吳進木共同主持歡迎儀式，場面熱鬧隆重。

今年敦睦支隊為第6次造訪尼國，中華民國海軍司令黃曙光上將配合中美洲參訪行程，特別在尼國港口一起迎接敦睦支隊，柯林多市市長馬丁尼士(Absalón Martinez Navas)先生特別致贈黃司令紀念牌，展現兩國友好邦誼及歡迎敦睦支隊再度來訪。

吳大使致詞時強調，敦睦艦隊造訪為臺尼兩國情誼再次寫下歷史的一頁，感謝尼國奧德嘉總統及穆麗優副總統所提供各項協助，並希望艦隊官兵藉機體會尼國人民友好熱情的一面，感受兩國間政治、外交、貿易、文化及軍事交流密切的關係。

希爾瓦局長表示，十分榮幸代表尼國政府歡迎艦隊到訪，臺尼兩國兄弟情誼堅實，深信兩國關係將持續強化，同時感謝中華民國政府及人民長年對尼國各項發展的支持與陪伴。

隨後，敦睦支隊在港口廣場進行戰力展演，海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊及陸戰莒拳隊在尼國政要、貴賓、旅尼僑胞及駐尼館全體員眷及當地民眾面前，展現中華民國海軍健兒的精實戰力。

敦訪期間，支隊副參謀長黃中校帶領特勤官兵前往尼國太平洋海軍基地，配合該國海軍快艇及海岸巡防艦實施聯合緝私暨反毒操演，雙方在實作中相互交流、學習。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社