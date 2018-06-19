美印日關島軍演 中國派遣偵察船圍觀

報導表示，根據美國海軍太平洋艦隊發布的圖片看，一艘沒有什麼武裝的艦船長時間在三國參演艦艇周邊巡弋，估計應該是一艘電子偵察船。

在軍演期間，美日印軍方在演習區海域來了「熟悉的陌生船」。

據報導，「馬拉巴爾」年度軍演始於1992年，起初是印美兩國的雙邊軍事演習，每年舉行一次，演習內容包括海上防空、射擊、封鎖和反潛等。

日本於2015年成為「馬拉巴爾」演習的成員。

報導表示，去年，這項演習在印度洋孟加拉灣附近舉行時，就有與這次這艘電子偵察船同系列的偵察船到場「圍觀」。

報導指出，根據美國海軍的圖文資料，這次出現的偵察船的舷號為855，屬於中國815A系列電子偵察船中的一艘；去年在孟加拉灣出現的那艘，舷號為852，是855船的姊妹艦。

據分析，這次美印日三方軍演，出動的有航艦、巡洋艦、驅逐艦、護衛艦、反潛護衛艦和補給艦等，加上艦載戰機和各種直升機，以及扮演「紅軍」的核潛艇，是一堆電磁輻射極其強烈的訊號源，這正是偵察船收集雷達和通訊訊號非常理想的「練兵場」。

公開資料顯示，中國的855電子偵察船排水量約6000餘噸，可以監聽收集相關電磁波訊號源，並歸納分析處理相關訊源，為海軍艦艇提供敵我識別技偵情報資料，為相應的電磁對抗以及破譯對方加密訊號和摸索對方通訊頻段規律做好積累工作。

855與其他姊妹艦一樣，艦橋上方安裝有一部主被動超視距對海搜索雷達，在被動模式下可探測到幾百公里外如航艦大小的水面艦艇，並進行準確定位。（編輯：馮昭）1070619