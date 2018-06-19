聖露西亞為台灣發聲 蔡總統感謝情義相挺

（中央社記者呂欣憓台北19日電）總統蔡英文今天表示，聖露西亞在聯合國大會、聯合國氣候變化綱要公約締約方大會以及今年的世界衛生大會為台灣發聲，台灣感謝聖國情義相挺，也希望聖國繼續給台灣最大支持。

蔡總統今天早上在總統府內接受聖露西亞新任駐台特命全權大使勞倫特（Edwin Laurent）呈遞到任國書。蔡總統致詞時表示，她很高興能跟勞倫特見面並接受勞倫特的到任國書，她要代表台灣人民對勞倫特來台履新表達最誠摯的歡迎。

總統指出，勞倫特是聖露西亞非常傑出的外交官，具備經濟及財政的專業，不但在國內擔任要職，也有豐富的駐外經驗，由勞倫特來台擔任大使，顯示出聖露西亞對台灣的重視和情誼。