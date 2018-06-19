踢不進世足賽 中國官媒照嗨

（中央社台北19日電）中國足球隊在預賽被淘汰，無緣世界盃足球賽，但中國官媒近日照樣很嗨地用另類「中國隊」宣傳，包括中國贊助、中國製造，還有超過4萬名中國球迷購票赴俄觀賽。

就連四川臥龍的貓熊保育基地，日前也為8隻未滿周歲的貓熊寶寶佈置一場另類足球賽，宣稱要為世足賽「助威」。

中國中央電視台知名主持人白岩松日前說，「這麼說吧，俄羅斯世界盃，中國除了足球隊沒去，基本上其他都去了。」

香港星島日報今天報導，白岩松金句點出中國隊的尷尬。

官媒新華網撰文宣傳「中國隊」的重點是，中國抓住這個機遇，本屆世界盃中國企業由此前兩屆只有一家官方贊助商，增加到此次的7家贊助商。