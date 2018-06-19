新錢投報率降 法人估京城銀今年獲利小減

（中央社記者田裕斌台北19日電）京城銀行今年由於新布局債券殖利率僅與市場平均水準相當，投資報酬率較過去降低，法人估計，今年獲利恐較去年衰退5%至10%，每股獲利4.5元。

截至3月底，京城銀放款餘額新台幣1470億元，雖然存放利差較去年底增加2個基本點(bp)，但因金融資產收益率降低，淨利差(NIM)反倒縮小8個基本點，降至1.88個百分點，本土投顧表示，雖然今年存放利差可望隨放款結構調整小幅增長，但淨利差方面因資金成本上升、債券收益率尚無法有效提升，預估呈現持平至下滑態勢。

法人認為，京城銀將以提高放款餘額增長為主軸，預期授信相關手續費收入為主要成長來源，今年第1季新增逾放2000萬元，逾放餘額僅5400萬元，逾放比、備抵呆帳覆蓋率與放款覆蓋率分別為0.04%、4207%及1.56%，資產品質無虞。