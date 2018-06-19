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娛樂

網友要她原諒夫　柯以柔痛喊：選擇相信　卻心碎一地

娛樂中心／綜合報導2018/06/19 12:13
▲柯以柔以傻子與騙子的故事，暗喻自己的婚姻。（圖／翻攝柯以柔臉書 , 2018.06.19）
▲柯以柔以傻子與騙子的故事，暗喻自己的婚姻。（圖／翻攝柯以柔臉書 , 2018.06.19）

柯以柔與郭宗坤去年爆出婚變，離婚官司正在進行中，郭宗坤近日心臟病發差點喪命，柯以柔卻不為所動，網友甚至在柯以柔直播上要她原諒郭宗坤，讓柯以柔冷回「水潑落地難收回」，今（19）日她在臉書再度發表「傻子和騙子」的文章，暗喻自己和郭宗坤的婚姻。


▲柯以柔對於郭宗坤，是鐵了心要離婚。（圖／翻攝柯以柔臉書 , 2018.06.19）

柯以柔在臉書寫上：「有的酸言酸語笑傻子真傻才會被騙，是真傻嗎？也許是真的傻，那是一份因為愛而選擇相信的傻，如今碎了一地的心，是一再選擇相信，卻不斷拆穿謊言而漸漸被撕裂的心碎！」柯以柔沒有表明主角，但字字句句都在形容自己就是那個「傻子」，「傻子一夜長大，學會一肩扛起，也努力把每次遇到的困難和挫折化成養份，讓自己變的更堅強！」


▲柯以柔爆出婚變後，一人扛起重擔照顧3個小孩。（圖／翻攝柯以柔臉書 , 2018.06.19）

網友看完文章心疼柯以柔，選擇一個人帶三個孩子真的不容易，紛紛留言為她打氣，「那位騙子才是真傻子」、「傻子離開騙子才是明智的選擇，傻子為了三個小寶貝 ， 生活繼續前進 ， 人生才能海闊天空」、「很多女人就是大智若愚，只是選擇相信。」


▲柯以柔臉書全文。（圖／翻攝柯以柔臉書 , 2018.06.19）

關鍵字柯以柔郭宗坤婚變出軌
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