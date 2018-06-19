蕉賤傷農／登錄制為何無法落實？

李俊俋指出，農委會有提出登錄制，要求大家登錄，農委會來做適度的控管，但最大的問題是，登錄制沒有任何罰則和強迫性，果農會講一句話說「現在價格正好，你讓我多種一點，你讓我賺錢，不行喔？」政府要怎麼回應？所以這樣的問題不斷循環。

李俊俋說，台灣香蕉價格崩跌，最主要的原因，常常前一、兩年價格好，農民就搶種，但要兩、三年以後才看到成果，而搶種以後，就產生供需失衡，當供應太多，需求沒那麼大，價格就會降下來，長期以來一直都有這個問題。

台灣香蕉崩盤引發關注，出身農業縣市的民進黨立委李俊俋接受《 NOWnews 今日新聞》專訪時表示，台灣農業最大問題就是在產銷，「產就是落實登錄制，銷就是擴張市場」，此外，農產運銷公司不能只注重績效，如何平抑物價，才是他們最大的責任。

李俊俋表示，登錄的目的就是要管制量，提前跟農民說不要再種了，但為何無法達到成效，一是農民心態問題，二是長期以來沒有強制性的手法，政府曾告訴蕉農不要再種了，價格會慘跌，但農民他們認為，就算過了兩年，還是會有賺頭。

李俊俋說，所以登錄制除非要採半強迫性質，就是對不登錄的農民，政府以後都不補助、不收購，但話說回來，如果菜價慘跌，農委會不收購的話，政府能擋的住嗎？價格高的時候，政府告訴他們不要搶種，農民還是要搶種，價格低的時候，又要罵政府不收購？可是偏偏台灣有選舉問題，不管藍綠執政，都會面對同樣的難題。

李俊俋指出，像稻米就慢慢有績效出來，「要求你休耕，你不休耕，價格慘跌，我就不收購。」

李俊俋表示，另一個問題是在銷售端，銷售端長期掌握在特定人手上，就是俗稱的大盤商，或是「果菜運輸」這些人手上，其實政府最重要的角色，是要去平抑菜價和水果價格，但是果菜大盤像是北農，他們看的不是平抑果菜價，看的卻是績效。

李俊俋說，這是一個很吊詭的問題，績效是要從盤商跟農民雙方各抽 1.5 % ，所以農產運銷公司只要操作的變化越大，賺的錢就越多，價格高低起伏越大，代表賺的錢越多，但如果是平平的，對農產運銷公司來講，就沒有賺錢，只要這個問題不改，就會不斷碰到。

李俊俋建議，農產運銷公司應該暫時犧牲短期業績壓力，讓物價降下來，像北農總經理最主要的任務不是搞績效，而是要想辦法把菜價穩住，這也是吳音寧和韓國瑜最大的差異所在。

李俊俋表示，台灣還有另外的進口問題，明明很多農產品都有，但為了維持貿易和外交關係，還是讓他們進口進來，包括洋蔥、蒜頭等，其實一開始的目的，應該是為了因應天災，像是颱風缺菜的時候，把這些進口的冷凍果菜釋放出來，平抑物價，但現在又不是這麼回事，颱風還是缺菜，物價還是高。

李俊俋總結說，所以台灣長期一直卡在產銷端的問題，產就是落實登錄制，銷就是擴張市場，不能只有固定市場，像香蕉不能只賣日本，還有政府短期內，應做好平抑物價的問題，不是短視近利，只看績效表現。