NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈美饒舌歌手出門放風　竟遭槍擊身亡狄鶯痛哭跪拜　她爆：求伸張正義凱擘大寬頻500M只要$799
政治

蕉賤傷農／登錄制為何無法落實？

記者邱明玉 / 專題報導2018/06/19 13:05
▲香蕉價格低落，農民苦哈哈。（圖／記者呂烱昌攝 )
▲香蕉價格低落，農民苦哈哈。（圖／記者呂烱昌攝 )

台灣香蕉崩盤引發關注，出身農業縣市的民進黨立委李俊俋接受《 NOWnews 今日新聞》專訪時表示，台灣農業最大問題就是在產銷，「產就是落實登錄制，銷就是擴張市場」，此外，農產運銷公司不能只注重績效，如何平抑物價，才是他們最大的責任。

李俊俋說，台灣香蕉價格崩跌，最主要的原因，常常前一、兩年價格好，農民就搶種，但要兩、三年以後才看到成果，而搶種以後，就產生供需失衡，當供應太多，需求沒那麼大，價格就會降下來，長期以來一直都有這個問題。

李俊俋指出，農委會有提出登錄制，要求大家登錄，農委會來做適度的控管，但最大的問題是，登錄制沒有任何罰則和強迫性，果農會講一句話說「現在價格正好，你讓我多種一點，你讓我賺錢，不行喔？」政府要怎麼回應？所以這樣的問題不斷循環。

李俊俋表示，登錄的目的就是要管制量，提前跟農民說不要再種了，但為何無法達到成效，一是農民心態問題，二是長期以來沒有強制性的手法，政府曾告訴蕉農不要再種了，價格會慘跌，但農民他們認為，就算過了兩年，還是會有賺頭。

李俊俋說，所以登錄制除非要採半強迫性質，就是對不登錄的農民，政府以後都不補助、不收購，但話說回來，如果菜價慘跌，農委會不收購的話，政府能擋的住嗎？價格高的時候，政府告訴他們不要搶種，農民還是要搶種，價格低的時候，又要罵政府不收購？可是偏偏台灣有選舉問題，不管藍綠執政，都會面對同樣的難題。

李俊俋指出，像稻米就慢慢有績效出來，「要求你休耕，你不休耕，價格慘跌，我就不收購。」

李俊俋表示，另一個問題是在銷售端，銷售端長期掌握在特定人手上，就是俗稱的大盤商，或是「果菜運輸」這些人手上，其實政府最重要的角色，是要去平抑菜價和水果價格，但是果菜大盤像是北農，他們看的不是平抑果菜價，看的卻是績效。

李俊俋說，這是一個很吊詭的問題，績效是要從盤商跟農民雙方各抽 1.5 % ，所以農產運銷公司只要操作的變化越大，賺的錢就越多，價格高低起伏越大，代表賺的錢越多，但如果是平平的，對農產運銷公司來講，就沒有賺錢，只要這個問題不改，就會不斷碰到。

李俊俋建議，農產運銷公司應該暫時犧牲短期業績壓力，讓物價降下來，像北農總經理最主要的任務不是搞績效，而是要想辦法把菜價穩住，這也是吳音寧和韓國瑜最大的差異所在。

李俊俋表示，台灣還有另外的進口問題，明明很多農產品都有，但為了維持貿易和外交關係，還是讓他們進口進來，包括洋蔥、蒜頭等，其實一開始的目的，應該是為了因應天災，像是颱風缺菜的時候，把這些進口的冷凍果菜釋放出來，平抑物價，但現在又不是這麼回事，颱風還是缺菜，物價還是高。

李俊俋總結說，所以台灣長期一直卡在產銷端的問題，產就是落實登錄制，銷就是擴張市場，不能只有固定市場，像香蕉不能只賣日本，還有政府短期內，應做好平抑物價的問題，不是短視近利，只看績效表現。

關鍵字香蕉農委會吳音寧韓國瑜李俊俋
拒搭更改國名航空公司　立委不同調

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan