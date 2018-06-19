日本多次向中表達施壓航空業者矮化台灣的關切

菅義偉表示，他知道有那樣的報導，日本政府關切相關狀況。一般而言，政府當局以強制力要求民間企業採取特定政治立場，這種措施是不好的事。基於這樣的觀點，日本政府已透過外交管道，多次向中國表達對此事的關切。

日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉上午舉行例行記者會，會中被記者問及中國施壓各國航空公司把台灣改為中國台灣，日本的日本航空和全日空兩大航空公司被迫修改後，台灣外交部已指示駐日代表處向業者抗議。

（中央社記者楊明珠東京19日專電）日本日航與全日空受到中國施壓，將售票網站上的「台灣」改為「中國台灣」，引起台灣外交部抗議。日本政府發言人菅義偉今天表示，已多次透過外交管道向中國表達關切。

他說，總之，有關台灣議題，日本一貫的立場是期待當事者之間透過直接對話，和平解決。

記者再問，所謂透過外交管道對中國表達關切，是否為進行了某種抗議。菅義偉答說：「已針對此事，表達了我國的立場」。

記者表示，有報導指出，對於中國的要求（把台灣改名為中國台灣），美國政府已告訴美籍航空公司不需理會。對於日本民間企業遭到中國無理強加政治主張的要求，日本政府如何看待？是否採取像美國政府那樣因應之道？

菅義偉答說，不便詳細說明外交上的交涉，但日本外務省的中國課長已透過管道向中國外交部負責的課長級人士說明日本的疑慮。至於美國民間企業與美國的做法，他不便以日本政府的立場發言。總之，日本會與美國緊密合作。

中國大陸施壓各國航空公司把台灣改名為中國台灣，總統府昨天表示，這做法不但不會改變台灣就是一個國家的事實，相反地，只會拉開兩岸間的距離，也讓國際失去對中國的尊敬。（編輯：屈享平）1070619