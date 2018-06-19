大量介入半導體領域已開始交貨 下半年放量

PCB 製程成型及 AOI 設備廠大量科技 (3167-TW) 今年以來在 PCB 的設備訂單及交貨量都呈現高熱度的狀態，該公司更進一步依其數位控制的核心技術投入半導體設備，並已開始出貨，預計在下半年更將明顯放量，挹注營收。

大量科技今年以來業績熱度高，1-5 月營收 16.71 億元，年增高達 52.93%，值得注意的是大量科技今年首季因營運規模擴大，第 1 季營收 9.68 億元，毛利率 25.25%，稅後純益達 9655 萬元，年增高達 5.41 倍，每股純益更達 1.21 元。