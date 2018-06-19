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大量介入半導體領域已開始交貨 下半年放量

鉅亨網2018/06/19 12:23
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PCB 製程成型及 AOI 設備廠大量科技 (3167-TW) 今年以來在 PCB 的設備訂單及交貨量都呈現高熱度的狀態，該公司更進一步依其數位控制的核心技術投入半導體設備，並已開始出貨，預計在下半年更將明顯放量，挹注營收。

大量科技今年以來業績熱度高，1-5 月營收 16.71 億元，年增高達 52.93%，值得注意的是大量科技今年首季因營運規模擴大，第 1 季營收 9.68 億元，毛利率 25.25%，稅後純益達 9655 萬元，年增高達 5.41 倍，每股純益更達 1.21 元。

大量科技以生產 PCB 成型設備為主，並為日商代工生產自動光學檢驗設備 (AOI)，最新除將 AOI 生產技術應用於本身製程設備之外，還進一步介入半導體的後段測試設備，公司投入研發及業務資源之後，目前此一生產區塊已開始出貨，預計在今年下半年起放量。

大量科技去年財報營收 35.41 億元，毛利率 27.99%，稅後純益 3.47 億元，創新高，年增 95.59%，每股純益為 4.34 元，該公司股東會決議，擬對於去年盈餘配發 2.5 元現金股利，以前一交易日大量科技收盤價 49.65 元計算，其現金殖利率為 5.04%。

除大量科技之外，目前，AOI 設備及自動化設備廠包括牧德 (3563-TW)、迅得 (6438-TW) 均以 PCB 產業為基礎，積極投入半導體設備領域。

大量日 K 線圖

 

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