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小米暫停發行CDR 傳因監管層擔心估值壓力

鉅亨網2018/06/19 12:21
鉅亨網 / NOWnews
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小米原本透露要在港股上市前，6 月 9 日以中國預託憑證 (CDR) 形式 A 股上市，今 (19) 早卻突然宣佈暫停發行 CDR，證監會隨即表示尊重小米選擇，市傳監管層擔心小米 CDR 的估值壓力。

小米今早透過官方微博表示，公司經過反復慎重研究，決定分步實施在香港和境內的上市計畫，即先在香港上市之後，再擇機通過發行 CDR 的方式在境內上市。為此，公司將向證監會發起申請，推遲召開發審委會議審核公司的 CDR 發行。

證監會迅速回應稱，會尊重小米集團的選擇，決定取消原定今日舉行的發審委會議。

大陸媒體引述接近證監會的人士分析，證監會擔心小米 CDR 的估值壓力，因此想等港股的估值邁入合理區間再做定奪。小米計劃 6 月 25-28 日在港招股，或於 7 月 10 日或 11 日掛牌。

證監會網站於上週五 (15 日) 晚披露，CDR 試點企業審核標準將高於一般 IPO 企業，在 CDR 發行定價的過程中，機構投資者需要認真研究，審慎報價，實現試點創新企業的合理估值和定價，保護投資者合法權益，維護市場穩定。

證監會還特別提醒境內投資者要充分認清創新企業的投資風險，謹慎參與試點企業的投資，不要跟風炒作，盲目追高，有效控制投資風險。

當日深夜，證監會發佈公告，發審委將於 6 月 19 日審核小米 CDR 事項。

CDR 試點細則公佈後，小米成為首家申請企業，從 6 月 7 日接受上市資料，到 12 日第一次書面回饋，再到 14 日預披露更新，證監會處理首單 CDR 試點申請僅用了 1 星期。

對比以往 IPO 動輒數月的審理流程，監管部門在小米 CDR 申請上的高效率一度引起市場質疑，是否因創新試點企業而放鬆了審核要求。

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