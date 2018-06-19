高市警破詐騙洗錢機房 初統計逾8億元

高雄市刑大是日前偵辦一起假冒檢察官詐騙案，查出詐騙集團在新北市新莊區設有詐騙、賭博洗錢地下轉帳中心，隨即與警政署刑事警察局偵查第四大隊成立專案小組，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。

（中央社記者陳朝福高雄19日電）高雄警方偵辦一起假冒檢察官詐騙案時，抽絲剝繭發現詐騙集團設有地下轉帳中心，鍥而不捨攻堅逮獲機房幹部王姓男子等4人，起出大批中國銀聯卡，初步核算洗錢逾新台幣8億元。

經過多日埋伏監控，專案小組發現這處洗錢機房日夜有年輕人聚集，確認是贓款洗錢機房據點，持搜索票並佯裝以吊車吊掛外牆施工人員攻堅，逮捕王男等4人，查扣大批中國銀聯卡、電腦主機12台、電腦螢幕39台和手機30支及轉帳交易明細等。

警方表示，王男等人供稱洗錢轉賬中心機房24小時營業，以12小時工時為一班分為兩班制，分工負責「入款、中轉、下發」，且為求洗錢速度及效率，上游公司要求每一洗錢手要操作4台電腦主機，增加操作匯入、匯出等工作速度。

警方查緝人員比喻這處地下洗錢轉賬中心機房24小時操作，猶如銀行界的便利商店。全案依洗錢防制法及詐欺罪嫌送辦。（編輯：劉政權）1070619