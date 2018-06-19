川普關稅威脅 美半導體協會擔心反受傷害

美國總統川普再對中國施壓，除在上週宣布 500 億美元課稅清單之外，今天更聲稱準備對額外 2000 億美元的中國商品加徵關稅。對美國半導體產業來說，由於供應鏈的複雜，他們擔心這波關稅對抗，最後也將賠上自身的利益。

據智庫 Peterson Institute for International Economics 估計，目前美國研議的關稅，將主要打擊中國以外的供應鏈。例如，以今年 4 月所公布的清單，其中 86% 將影響非中國企業。

在上週五美國公布清單後，美國半導體協會 (Semiconductor Industry Association) 就表示，關稅的結果可能適得其反。那些「來自中國的半導體產品」，大多數實際是在美國研發、設計及製造的。