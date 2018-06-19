NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈美饒舌歌手出門放風　竟遭槍擊身亡狄鶯痛哭跪拜　她爆：求伸張正義凱擘大寬頻500M只要$799
娛樂

工作室曬美照被罵「你他X」　林心如6字霸氣回應

娛樂中心／綜合報導2018/06/19 13:18
▲林心如美照獲得大批網友讚許。（圖／翻攝林心如工作室微博 , 2018.06.19）
▲林心如美照獲得大批網友讚許。（圖／翻攝林心如工作室微博 , 2018.06.19）

林心如近日出席活動，她身穿一襲紅色中國風禮服，襯托出她的白皙皮膚，散發出優雅氣質，工作室也在微博曬出多張美照，卻引來一名網友嗆聲工作人員，讓林心如親上火線回應酸民。


▲林心如為了工作人員，親自回覆酸民留言。（圖／翻攝林心如工作室微博 , 2018.06.19）

林心如近日出席上合組織國家電影節，當天她穿一襲紅色中國風禮服，襯托出她優雅不俗的氣質，工作室也在微博放上多張側拍照，一名網友卻怒回「你tm能不能好好調色？」這句話也引來林心如注意，讓她親自回覆酸民「能好好說話不」，後面還加上一個委屈的表情符號，這名網友看到林心如本人回覆，也改變態度，「好的林老師，希望工作室繼續努力。」


▲林心如出席活動照，工作室被網友罵調色不好。（圖／翻攝林心如工作室微博 , 2018.06.19）

許多網友看到林心如美照，紛紛誇讚「給攝影師加雞腿！」、「這次造型簡直是太好看了，工作室請繼續保持」，看到有網友稱「工作室真要靠罵，哈哈哈哈哈，一罵就認真」，林心如也耐心回應，「大家都很認真在工作，也請多多體諒小夥伴們啊！」


▲林心如生過一個小孩，身材依然保持良好。（圖／翻攝林心如工作室微博 , 2018.06.19）

關鍵字林心如酸民
夏語心曬肉色物體照　網友全歪樓悼念傅達仁被家屬轟出　女星痛哭

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan