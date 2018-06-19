工作室曬美照被罵「你他X」　林心如6字霸氣回應

林心如近日出席活動，她身穿一襲紅色中國風禮服，襯托出她的白皙皮膚，散發出優雅氣質，工作室也在微博曬出多張美照，卻引來一名網友嗆聲工作人員，讓林心如親上火線回應酸民。

林心如近日出席上合組織國家電影節，當天她穿一襲紅色中國風禮服，襯托出她優雅不俗的氣質，工作室也在微博放上多張側拍照，一名網友卻怒回「你tm能不能好好調色？」這句話也引來林心如注意，讓她親自回覆酸民「能好好說話不」，後面還加上一個委屈的表情符號，這名網友看到林心如本人回覆，也改變態度，「好的林老師，希望工作室繼續努力。」



▲林心如出席活動照，工作室被網友罵調色不好。（圖／翻攝林心如工作室微博 , 2018.06.19）

許多網友看到林心如美照，紛紛誇讚「給攝影師加雞腿！」、「這次造型簡直是太好看了，工作室請繼續保持」，看到有網友稱「工作室真要靠罵，哈哈哈哈哈，一罵就認真」，林心如也耐心回應，「大家都很認真在工作，也請多多體諒小夥伴們啊！」



▲林心如生過一個小孩，身材依然保持良好。（圖／翻攝林心如工作室微博 , 2018.06.19）