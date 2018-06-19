谷歌為何攜手京東？原來是劍指阿里巴巴、亞馬遜

谷歌 (GOOGL-US) 和京東商城 (JD-US) 週一 (18 日) 宣布，他們將聯手在東南亞、美國和歐洲地區開展線上銷售的業務，並與亞馬遜 (AMZN-US) 和阿里巴巴 (BABA-US) 等展開競爭。

這兩家公司還希望將谷歌的技術與京東商城在管理產品供應鏈方面的專長結合起來。

京東是繼阿里巴巴之後的中國第二大電子商務零售商，它注重西方市場。

根據協議，京東表示「計劃通過谷歌購物在多個地區出售的高質量產品。」

今年 2 月，首席執行官劉澤倫告訴英國《金融時報》，該中國公司計劃在 2019 年於向亞馬遜挑戰歐洲市場。