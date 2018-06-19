台科大把神明變時尚 技優國手打造宮廟美學

今年共有6名來自台科大應用科技學程的美容、美髮職類技優國手，合作舉辦「尊‧天命」造型美學展，將台灣傳統的廟宇神明形象加入現代時尚感，將台科大學生打造成具創意又時尚感的媽祖、地藏王、男女官將首等，並在校園舉辦走秀。

台灣科技大學今天發布新聞稿表示，台科大擁有不同職類的技優國手，為了讓選手們進入台科大後可以持續精進技術，因此學校也提供資源與空間讓國手們施展身手，並鼓勵和不同專業領域的學生合作，互相學習激發更多創新元素。

包辦所有模特兒彩妝設計的林夏安為此特別研究不同神明的典故與形象。林夏安表示，官將首為地藏王的護法，普遍給人兇悍印象，因此眼妝線條設計較為銳利，而媽祖林默娘的彩妝則使用較多紅色系，希望打造出具台灣廟宇特色的獨一無二彩妝。

有感於傳統文化被人們遺忘，林夏安希望透過舉辦時尚秀，展現廟宇文化的意涵與故事，吸引大家對傳統文化的關注。林夏安說，辦展覽有很多細節要考量，從設定主題、分配工作、定妝定髮型、展場布置，每個環節都得靠團隊合作完成，這次團隊合作的經驗是意想不到的收穫。

負責媽祖髮型設計的寧芷芸表示，媽祖是航海人的守護神，因此她在髮型加入海洋元素，設計如波浪般的瀏海造型，整體則採用類似夜上海的風格，此外更大膽嘗試結合中、西文化，在髮型側邊加入金色裝飾，象徵西方文化中的桂冠。

擔任媽祖角色模特兒的台科大學生陳奕(木函)，為了揣摩媽祖的神韻，還特地到台中萬和宮看媽祖神像，觀察媽祖靜謐的感覺；擔任地藏王角色模特兒的台科大學生王莆鈞表示，這是他頭一次走秀，最難的是要擺出「酷酷的」眼神，但是一次非常新奇的經驗。（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070619