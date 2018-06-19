NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈義民祭豬獅大吉　漫畫彩繪比賽開跑美饒舌歌手出門放風　竟遭槍擊身亡凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

歐普拉財產達千億 晉升全球500大富豪

中央社2018/06/19 12:44
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國知名電視脫口秀女主持人歐普拉又達到另一項里程碑。她的身家今天達到創新高的40億美元（約新台幣1204億元），成為首位登上彭博億萬富翁指數的非裔女企業家。

彭博億萬富翁指數（Bloomberg BillionairesIndex）為全球500大富豪排名，歐普拉（OprahWinfrey）排在第494名，僅跟在美國職籃NBA達拉斯獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）與資訊科技大亨裴洛（Ross Perot）後頭。

64歲的歐普拉登上最新彭博億萬富翁指數，大體上可歸功於慧儷輕體（Weight Watchers International,Inc.）的表現。慧儷輕體股價成長超過一倍，讓歐普拉今年至今的財產增加4億2700萬美元。

自歐普拉於2015年入股慧儷輕體並同意推銷後，這家減重公司的業績開始反彈。

她的財產主要來自經營25年的歐普拉秀（TheOprah Winfrey Show）。此外，歐普拉日前才宣布將與蘋果公司（Apple Inc.）合作，製作原創節目與內容。

歐普拉進入彭博億萬富翁指數後，入榜女性增至65人、女企業家增至6人。（譯者：張曉雯/核稿：鄭詩韻）1070619

鎧勝估第4季毛利率回升 今...港學者：中美全面貿易戰可能...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan