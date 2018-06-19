歐普拉財產達千億 晉升全球500大富豪

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國知名電視脫口秀女主持人歐普拉又達到另一項里程碑。她的身家今天達到創新高的40億美元（約新台幣1204億元），成為首位登上彭博億萬富翁指數的非裔女企業家。

彭博億萬富翁指數（Bloomberg BillionairesIndex）為全球500大富豪排名，歐普拉（OprahWinfrey）排在第494名，僅跟在美國職籃NBA達拉斯獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）與資訊科技大亨裴洛（Ross Perot）後頭。

64歲的歐普拉登上最新彭博億萬富翁指數，大體上可歸功於慧儷輕體（Weight Watchers International,Inc.）的表現。慧儷輕體股價成長超過一倍，讓歐普拉今年至今的財產增加4億2700萬美元。