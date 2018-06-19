鎧勝估第4季毛利率回升 今年營收優於去年

（中央社記者吳家豪台北19日電）金屬機殼廠鎧勝-KY今天舉行股東會，經營團隊看好今年打入主要客戶的手機產品，學習曲線將比筆記型電腦產品更短，推估第4季毛利率將明顯回升、今年營收將優於去年。

鎧勝-KY總經理莊育志說，鎧勝在平板電腦、筆記型電腦等產品起步較早，發展相對成熟，在手機產品已練兵快兩年，曾接獲其他客戶的訂單，有助於建立主要客戶對鎧勝的信心，因此今年首次打入主要客戶的手機產品供應鏈。

莊育志分析，鎧勝於2012年打入主要客戶的筆電產品供應鏈，花費3年時間才穩定下來，但手機產品不見得需要這麼久的時間，還是看客戶需求而定。