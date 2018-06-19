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中央社

食品減少添加物 經濟部推潔淨標示概念

中央社2018/06/19 12:42
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北19日電）為滿足多元化社會健康飲食需求，經濟部科技專案推動食品結構設計創新，引入全物利用、天然來源、降低破壞、去除有害、減少添加等潔淨標示概念，開發美味、健康又便利的食品。

潔淨標示概念約在2003年從歐洲興起，通路商要求食品生產商減少人工添加物，歐盟過去為便利消費者識別添加物及使用量，利用E-編碼（E-Number）標示添加物，目前雖尚無明確法規定義，但依國際觀點，符合不含化學添加劑、成分簡單、最少加工製程產品，就屬於潔淨標示概念產品。

因應消費者對健康及減少使用人工添加物的國際趨勢，食品工業發展研究所在經濟部技術處科技專案支持下研發潔淨標示概念產品。除使用天然原配料、減少人工添加物及減少油鹽糖等要求外，還得顧及產品質感及食安。

目前已技轉國內業者推出的潔淨標示概念產品包括無添加磷酸鹽肉製品，以及可取代鹽與味精的100%天然風味調味料，其中無磷酸鹽肉製品包括摃丸、肉乾等，預估將帶動潔淨標示概念肉製品產值逾新台幣1.2億元。

此外，食品所也開發沖泡即食米飯，解決市售產品外觀不完整、口感軟爛等問題，口感不輸現煮米飯，預計在今年下半年上市，可望開拓外銷市場，帶動即食餐食產業發展。

技術處表示，潔淨標示概念產品開發，將可給予消費者更多新選擇，並配合國際趨勢，有助外銷。根據市場調查機構MarketsandMarkets預估，潔淨標示配料市場商機在2022年將達471億美元（約合新台幣1.4兆元）。（編輯：楊凱翔）1070619

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