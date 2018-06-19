NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈義民祭豬獅大吉　漫畫彩繪比賽開跑美饒舌歌手出門放風　竟遭槍擊身亡凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

外交部：絕大多數航空公司維持對台適當稱謂

中央社2018/06/19 12:39
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者顧荃台北19日電）中國施壓航空公司在網頁上將台灣列為中國領土，外交部發言人李憲章今天表示，外交部盤點100多家航空公司，絕大多數還是對台灣維持適當稱謂。

李憲章上午出席外交部例行記者會時表示，大多數航空公司還是以適當稱謂來稱呼台灣，但中國當然不會放棄繼續施壓，有少數航空公司在外交部交涉後有改回台灣，但中國施壓後又改名，有幾家航空公司不斷反覆，隨時在變動，外交部持續密切注意當中。

至於有多少家航空公司在中國施壓下改名、多少家航空沒改名，李憲章說，外交部有盤點，但沒辦法給具體數字。

媒體詢問，怎麼看日本航空（Japan Airlines）及全日空（All Nippon Airways）兩家日本航空公司，依乘客所在地，在不同語系網頁分別以「台灣」及「中國台灣」來註記台灣？

李憲章回應，外交部有注意到這兩家航空公司區隔的處理，「這結果我們並不滿意，非常不滿意」，雖然感謝兩家航空公司展現區隔性的善意，但駐日代表處仍會進行密切溝通跟抗議，因為不能接受這樣區隔性的作法，希望做到不管任何場域，也不應該有任何矮化台灣的作法。

李憲章說，外交部已向兩家日本航空公司嚴正抗議，也誠懇跟嚴正呼籲日本政府應正視這個問題，不應該讓任何第三國對國家企業營運說三道四，包括怎麼在網頁上標註另一個國家，不應該讓任何國家的政治力侵門踏戶到家裡來，干擾國際企業正常運作，這是外交部跟很多國家表達的明確立場。（編輯：黃國倫）1070619

調升空污費差別費率 工廠排...食品減少添加物 經濟部推潔...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan