中華電鎖定5大專業人才 基層徵才271人率先啟動

中華電今年積極衝刺 MOD 業務，同時也布局物聯網、資安、大數據、AI 等領域，這也是今年的徵才重點；中華電在第 1 季公開徵才 88 人，子公司宏華轉任約 73 人，下半年的徵才動作則自 6 月啟動，將先招募基層員工，後續還將補充 5 大類專業人才，至於是公開大舉招募或是挖角，則要視情況來決定。

中華電 (2412-TW) 今 (19) 日宣布 6 月預計招募基層員工 271 人，中華電強調，今年徵才將鎖定資安 、MOD、IOT(物聯網)、大數據、AI 等 5 大專業人才；遠傳 (4904-TW) 上周也透露今年將對外招募千名數位人才，台灣大 (3045-TW) 也積極培育大數據分析和 AI 領域人才。

中華電開出包括線路維運、電信網路規劃設計及維運、傳輸網路規劃維運、電力空調維運管理、資訊系統開發及維運、行銷業務推廣、企業客戶服務及行銷等職缺招募基層員工。

中華電去年招募 730 多名人員，外界預估今年也將有相當的新血加入，如果加上集團子公司宏華等，預計將徵求逾千名的人才，隨著畢業季到來，下半年將積極招募新血加入。

從基層員工招募職缺來看，將因應各區分公司、HiNet、MOD 等事業的人力需求，據了解，中華電薪資條件優渥，新鮮人根據學歷的不同，有不同的敘薪條件，月薪約 3.5-3.7 萬元；如果是有經驗的專業人士，則是依照工作經驗及專業能力，年薪可達百萬元以上。

事實上，電信業者搶才動作積極，遠傳總經理李彬強調，將鎖定「大人物」應用，包括大數據、人工智慧、物聯網 3 大塊衝刺 5G 商機，今年將大舉徵求千名數位人才，預計 2020 年數位人才占比將從今年 15% 進一步增達 30%。

台灣大董事長蔡明忠先前也曾透露，AI(人工智慧)、Big Data (大數據) 和 Cloud(雲端) 將成為改變人類生活最重要的下一步，未來將結合 AI 與物聯網，積極應用在台灣大及富邦集團相關領域，台灣大已積極培育大數據分析和 AI 領域人才。