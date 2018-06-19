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中央社

陸官媒：貫徹宗教信仰自由 但須中國化

中央社2018/06/19 12:47
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北19日電）中國大陸官媒人民日報今天刊文稱中國全面貫徹宗教信仰自由政策，即每個公民有信或不信教的自由。同時應朝「宗教中國化」方向，引導宗教與社會主義社會相適應。

人民日報這篇文章說，中國政府堅持中國「宗教中國化」方向，要引導宗教界更加「入鄉隨俗」，真正成為「中國宗教」，而不是「宗教在中國」。

文章表示，獨立自主自辦原則是中國各宗教處理對外關係的基本原則，即中國宗教的事情由中國宗教信徒自主來辦，宗教團體、宗教活動場所和宗教事務不受外國支配和干預。「這是國家主權在宗教領域的具體體現」。

文章表示，中國全面貫徹宗教信仰自由政策，每個公民既有信教的自由，也有不信教的自由。但實行宗教信仰自由，不等於對宗教撒手不管，也不是說宗教活動可以不受法律約束。要引導信眾「增強法治觀念，正確處理國法和教規的關係，既做好教徒，又做好公民」。

文章聲稱，中國公民的宗教信仰自由權利得到充分尊重和保障，信教者和不信教者緊密團結在黨和政府周圍，共同為實現中共「兩個一百年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢而奮鬥。

外媒報導，梵蒂岡與中國6月已就主教任命案展開新一輪會談，目前還不清楚雙方何時能夠簽署協議，但對話正持續進行。不過，由誰來任命主教這個問題，一直都是雙方最大的爭議點。（編輯：翟思嘉/楊昇儒）1070619

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