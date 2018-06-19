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中央社

蘇嘉全：軍改協商氣氛算和諧 爭議條文明表決

中央社2018/06/19 12:49
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者溫貴香、蘇龍麒、王承中台北19日電）立法院長蘇嘉全今天表示，連日來朝野黨團都非常認真、理性處理軍人年金改革案，彼此氣氛還算和諧，雖有一些小細節爭執，但該表決就表決、該同意就同意。

蘇嘉全上午第五天召開朝野黨團協商「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案（軍改案），經過一個多小時的討論，退伍軍人所定給與，由退撫基金支付，針對國軍歷年因配合政府組織精簡政策，致退撫基金財務缺口擴大，明定退輔會自條例修正施行後，分十年編列預算總額新台幣1000億元挹注，經討論後，民進黨團接受，改分十年編列，每兩年200億元，總額1000億元。

至於軍人年改實施日期行政院版明訂7月1日實施，朝野黨團經過討論後，蘇嘉全說，施行日期由行政院訂定，修正為「本條例施行日期，由行政院另訂之」。不過，國民黨團書記長李彥秀主張還要經黨團會議討論再決定。

蘇嘉全會後受訪表示，朝野協商有些共識，國民黨團希望廣泛討論，能多一些人發言，因此同意國民黨團可推派20人發言，其他三個黨團各2人發言，今天會處理廣泛討論與沒有爭議的條文，明天再處理爭議條文，院會會以宣告方式處理。

蘇嘉全說，有爭議的條文，明天逐條處理、發言、表決，仍希望再給多一點時間，讓朝野黨團看能不能再整合。

他表示，對於連日來朝野黨團都非常認真、理性處理軍人年金改革案，在野黨團提出的問題，執政黨團都有接受，彼此氣氛還算和諧，雖有一些小細節的爭執，但該表決就表決、該同意就同意。

民主進步黨立法院黨團總召柯建銘表示，一開始就定調希望是不一樣的臨時會，朝野理性討論，上週花四天時間協商，上午再溝通，朝野協商所保留的條文可調整的部分，黨團心裡有數，有三項條文一定要表決處理、冗長發言，包括所得替代率18%優存利息、起支俸率、法定提撥率等，其他都可以談。

柯建銘說，比較不是重要的條文，希望國民黨團可以講少一點，建立好的典範，改變立法院文化，不要再敲鑼打鼓、吵架等，今天院會只有發言、廣泛討論，宣讀有共識的條文，並呼籲國民黨團該撤案就要撤。（編輯：林沂鋒）1070619

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