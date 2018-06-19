〈鎧勝-KY股東會〉下半年營收逐季走揚 全年營收可

程建中指出，去年受到行動裝置產品步入成熟期，加上中國人工成本持續上揚、環保要求日趨嚴格等因素影響，對營運與獲利均造成極大的壓力與挑戰，且去年為因應建廠準備，持續添購設備，所投入的費用相對高許多，拖累毛利率表現，整體營運表現不如預期。

金屬機殼廠鎧勝 - KY(5264-TW) 今 (19) 日召開股東會，董事長程建中表示，今年已打入主要客戶手機產品供應鏈，加上主要客戶將發表新款筆記型電腦產品，是下半年鎧勝發展重點，若需求面佳，下半年營收可望逐季走揚，第 4 季毛利率可望回溫，全年營收表現也有機會優於去年。

程建中表示，面對外在市場競爭壓力，轉型陣痛不可避免，為進入下一個成長階段，除踏入新的製程領域外，也積極發展新技術中，並整合與運用和碩集團的資源來拓展營運規模。

展望今年，程建中表示，今年已打入主要客戶手機產品供應鏈，加上主要客戶將發表新款筆記型電腦產品，將是下半年鎧勝發展重點，若需求面佳，下半年營收可望逐季走揚，今年全年營收表現也可望優於去年。

此外，鎧勝 - KY 為因應建廠準備，去年下半年起投入前期機器設備等支出，今年也將持續投入資源，程建中表示，今年效應也將持續，且越接近投產時間，所投入的資源將越多，預期第 4 季毛利率可望回溫。

談及 iPhone 學習曲線，總經理莊育志表示，目前公司平板學習曲線已成熟，筆電也在穩定發展中，雖是初次切入蘋果手機供應鏈，但已透過華為等其他手機練兵近 2 年，有些經驗累積，技術上有信心，但還是得取得客戶信任。