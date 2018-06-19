〈貿易戰升溫〉中美貿易關係惡化 黃豆期貨於高點暴跌

為了制裁中國長期以來竊取美國的智慧財產權，以及改善中美貿易不平衡關係，美國總統川普 15 日宣布將對價值達 500 億美元的中國進口商品，施以 25% 懲罰性關稅，中國則提出反擊舉措，美國大豆期貨價格因此暴跌。

美國農民去年約向中國出口價值 14 億美元的黃豆，為佔美國黃豆總出口的一半，在美國政府週五宣布關稅制裁後，中國政府祭出報復性反擊，表示將對包含黃豆在內的 659 項、價值約 500 億美元的美國進口商品，課徵 25% 關稅，美國農作物出口成中國首要攻擊目標。

台灣時間 19 日上午 10 點，7 月交割的美國黃豆期貨價格下跌 1.68% 至每英斗 8.91 美元，這是自 2016 年 3 月 31 日以來價格首次跌破 9 美元，比起 3 月 5 日的高點每英斗 10.7675 美元，下跌逾 17%。