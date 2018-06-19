〈立端股東會〉營收高峰落Q4 全年營收重回兩位數成

立端認為， 5G 商轉在即，各大電信公司搶進耕耘，加上立端在網路安全等專業，今年全年營收將重回年增率雙位數水位；目前 1 至 5 月營收表現，已經符合公司預期；毛利率則是受到缺貨原料及匯率影響，今年第一季每股純益受到影響下降 16%，今年獲利尚不明朗。

工業電腦立端 (6245-TW) 搶進 5G 互聯網市場，今年營收高峰將落在第四季，全年營收年增率可望重回雙位數水準。海外子公司如美國、加拿大及中國大陸營收占比已經超過 5 成，中國大陸今年可望加速成長，未來擬在中國大陸辦理上市。

立端指出，被動元件缺貨雖然影響毛利率，目前價格處於高檔，漲價已經反映在前波產品上了，除非未來價格繼續走揚，否則不會再影響產品價格及公司毛利。

立端今年公司產業高峰將落在第 4 季，立端認為，網路通訊產業趨勢呈現高速成長，立端站在既有的基礎上，繼續耕耘全球品牌大廠。目前美國、加拿大及中國大陸年營收占比已經超過 5 成，佈局多年的中國大陸今年可望加速成長，而中國大陸子公司未來有望在中國上市。

立端切入軟體定義廣域網路 (SD-WAN) 目前已見成效，預計約占年營收約 12.7%。IDC 預估，全球 SD-WAN 市場，年複合成長率超過 200％。

立端主要產品為智能聯網產品 (AC) 及網路通訊產品 (NC)， 2017 年營收占比約分別為 5.78% 及 84.96%。立端表示，因應 5G 時代的來臨，將提早布局電信市場，包括邊緣運算、企業用戶 vCPE、5G Clound RAN 及網路安全服務等。

立端指出，2017 年營收 64.34 億元，年增僅 5%，終止連續 6 年營收年增率雙位數成長的紀錄；毛利率 28%，則較去年下降 0.1 個百分點，今年第一季每股純益 0.42 元，年減 16%。

立端 2017 年營收 64.34 億元，年增 5.14%，稅後純益 34.86 億元，每股純益 3.33 元；6/19 召開股東會，會中通過去年盈餘每股將分配 2 元現金股利、0.2 元股票股利，合計 2.2 元。