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富驛-KY力拚步上軌道 董座：盡全力不下櫃

中央社2018/06/19 13:06
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北19日電）富驛-KY連虧3年，去年爆發經營權糾紛，董事長鍾聲揚今天表示，今年將進行財務結構調整，有助資金到位，把經營團隊重新推上軌道，「盡全力不下櫃」。

富驛-KY去年爆發經營權糾紛，前董事長侯尊中去年3月28日在董事會被新加坡大股東富麗華酒店撤換。

富驛-KY今天召開股東常會，富驛發言人侯嘉禎會後對媒體表示，經營權糾紛不是家族紛爭，也不是市場派奪權，大股東富麗華一開始想當「快樂投資人」，經營權部分委由侯尊中管理，但是因為公司虧損嚴重和財報有疑慮，大股東不滿意，才有啟動撤換董事長的行動。

目前富麗華持股富驛-KY約64%的股權，侯尊中個人有2.64%的持股。

富驛-KY董事長鍾聲揚表示，除了面對訴訟與前團隊遺留下的問題，董事會已通過幾個議案，今年也將進行財務結構調整，有助資金到位，把經營團隊重新推上軌道，但大環境不理想，面臨比較辛苦的階段，不過營運已漸漸改善，他也重申，「富驛-KY盡全力不下櫃」，還在持續努力。

他也透露，在股東會上，有股東抱怨他買了3000萬元的股票，經營團隊都在努力，要保障他們的利益，在這個局勢，認為目前是在正確的路上。

富驛2017年合併營收新台幣7.57億元，年減8.22%，稅後虧損2.45億元，每股虧損4.05元；前年虧損6.01億元、每股虧損15.76元。

展望後續，他表示，富驛-KY後續的營運策略汰弱留強，已獲得新加坡大股東100%的支持。

侯嘉禎補充，觀光市場不景氣，富驛-KY積極開拓客源，並考慮進行直營店汰弱扶強，處分獲利不佳據點。

她說明，富驛-KY把陸客來台減少的影響降到最低，定位商務酒店但並非是以陸客為主，目前客源最多的是星、馬、港、澳，日本、韓國客也有增加，也精簡各項開銷。

富驛-KY也在中國大陸考慮關點，目前在台灣有3家、大陸有6家直營據點，台灣住房率接近8成。

富驛-KY今年首季每股虧損0.68元，侯嘉禎說，首季通常都是富驛-KY一年之中最淡的季節，力拚第2季、第3季好轉。（編輯：李信寬）1070619

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