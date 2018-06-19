研究治癌有成 杭特欣喜獲唐獎生醫獎

他接受中央社記者訪問時表示，很高興能獲得這座生醫獎，這座獎肯定了他們發現癌症基礎機制的努力，尤其是他們對於酪胺酸激酶（Tyrosinekinase）的研究，這激酶對於多項癌症研究十分重要，也因此現今已有多個標靶藥物可資運用。

東尼．杭特（Tony Hunter）是美國索爾克生物研究所（The Salk Institute for Biological Studies）生物學教授，並且是酪胺酸激酶抑制劑（Tyrosine kinaseinhibitor, TKI）研究領域的鼻祖。

（中央社記者曹宇帆聖地牙哥18日專電）第三屆唐獎生技醫藥獎得主東尼．杭特今天表示，唐獎是新的獎項，目前聲譽卓著，被認為是當今世上重要獎項之一，他很高興能獲得這項殊榮。

杭特並指出，唐獎雖是新獎項，今年才第三屆，卻是聲譽卓著，也提供得獎者可觀獎金，是世界上重要的獎項之一。

唐獎教育基金會指出，杭特是第一位發現酪胺酸（Tyrosine）可以被磷酸化（phosphorylation）的科學家，因他發現致癌基因Src是酪胺酸激酶，這項開拓性的發現，使他成為整個酪胺酸激酶抑制劑研究領域的鼻祖。

當時科學界普遍認知，只有絲胺酸（Serine）和蘇胺酸（Threonine）兩種胺基酸可以被磷酸化。

隨著酪胺酸被發現也可磷酸化後，世人對「細胞活動如何被調控」有了全新認知，一旦酪胺酸激酶發生突變，將造成細胞不斷生長，最後形成惡性腫瘤。

後來的研究發現，以小分子或抗體堵住酪胺酸激酶的活性部位，阻斷活化訊息的傳遞，確實可以阻止癌細胞生長，是治療癌症有效的方法。

杭特在1979年的大發現，為後來酪胺酸激酶致癌基因的研究，引領新方向並促成TKI的研發。酪胺酸激酶的研究領域因杭特而展開，他的貢獻對當今標靶治療功不可沒。

因此唐獎教育基金會宣布，東尼．杭特獲頒第三屆唐獎生技醫藥獎，以表彰他發現蛋白質酪胺酸的磷酸化，並發現酪胺酸激酶為致癌基因，促成標靶治療在臨床上的成功應用。（編輯：紀錦玲）1070619