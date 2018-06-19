賴揆金山參拜 肯定蘇貞昌對金山的貢獻

（中央社記者王鴻國新北19日電）行政院長賴清德偕民進黨新北市長參選人蘇貞昌到金山承天宮參拜時表示，他是「新北市囡仔」，關心故鄉的發展。他細數蘇對金山的貢獻，並籲鄉親要選對的人來帶領新北市的發展。

賴清德及蘇貞昌今天參加金山承天宮「海陸遶境慶典」獲歡迎。賴清德致詞表示，小時候，他每年陪阿公來承天宮拜拜，現在當行政院長後仍持續來參拜。

他表示，作為「新北市囡仔」，他很關心故鄉的發展，他參拜時祈求神明保佑，首先祈求台灣國泰民安，其次祈求新北無災無難，三求新北市要更繁榮。

他表示，萬事都需要神保佑，但也需要人打拚，要讓新北市更好，就要找對人帶領。他代表鄉親感謝蘇貞昌過去對金山的照顧，從過去籌資協助興建金山醫院，到新建金山鄉公所行政大樓及漁會大樓及金山高中教學大樓，都受到蘇貞昌很大的幫忙。