日本腦炎進入流行期 高市跨局處聯合防疫

（中央社記者王淑芬高雄19日電）日本腦炎進入流行季節，高市府防疫團隊今天表示，已劃定周邊大寮、鳳山、小港、鳥松、大樹為警戒區域，包括啟動疫情調查，每日進行病媒蚊誘捕並監測成蚊數量。

日本腦炎流行季節為每年5至10月，依高雄市政府衛生局數據，截至目前高雄市日本腦炎確定病例共8例(全國16例)，經治療後3例已出院、5例住院治療中。為遏止疫情擴散，跨局處防疫團隊組成區級前進指揮小組由衛生局、農業局、以及林園及大寮區公所、衛生所共同合作投入防疫工作。

衛生局今天新聞稿指出，自5月24日林園區出現群聚疫情後，防疫團隊已劃定周邊大寮、鳳山、小港、鳥松、大樹為警戒區域，近期大寮及岡山區也陸續出現散發個案，針對個案疑似感染地點周圍，防疫團隊第一時間立即疫情調查、在疫情發生區2公里內高風險場域佈放捕蚊燈，每日進行病媒蚊誘捕並監測成蚊數量，同時加強附近民眾教育宣導及適齡豬隻免疫與適齡兒童疫苗催種工作。