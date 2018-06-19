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中央社

川普拆散移民家庭挨批 3分鐘看懂爭議始末

中央社2018/06/19 13:11
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國政府在美墨邊境拆散非法移民家庭，導致2300多名孩子和父母骨肉分離。此舉雖招致排山倒海的批評聲浪，總統川普今天仍矢言拒讓美國變成「移民營」。

美國國土安全部（Department of HomelandSecurity）曾表示沒有拆散家庭的政策，但自政府開始系統性逮捕非法入境的移民後，骨肉分離事件暴增。

以下是法新社整理的川普移民政策背景、落實狀況及重要數據。

●移民庇護申請案積壓60萬件

儘管當局極力遏阻，進入美國的非法移民數仍居高不下。今年3月至5月期間，每月有超過5萬人自墨西哥非法入境被捕。其中約15%為家庭，8%是無人陪同的兒童。

美國可遣送墨西哥國民回國，但越來越多的移民來自瓜地馬拉、洪都拉斯及薩爾瓦多等暴力充斥的中美洲國家，當局難將他們遣返。

包括幾乎所有抵美的家庭與無人陪同的兒童，許多移民都會申請庇護，聲稱他們有「令人信服的恐懼」，擔憂返國後會遭受迫害或酷刑折磨。

先前，庇護申請者會登記案件，在審理期間獲釋到美國境內。現在，美國積壓了約60萬件庇護申請案，許多移民根本沒有出席庭審，而是直接銷聲匿跡在美國社會中。

川普政府說，這種作法吸引想要入境美國的移民抵美。政府官員說，愈來愈多移民是在人口走私犯協助下抵達，指導他們以有「令人信服的恐懼」為由申請庇護，因此無法將他們遞解出境。

●拆散家庭可否減少非法移民赴美人數？

去年10月至今年4月期間，約700名兒童被迫與父母分離，他們被關押數週，或由其他照護人員看管，然後才與父母重聚。但這並未減少抵美的移民人數。

川普勒令採取更嚴厲的措施後，美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）5月7日宣布「零容忍」（zerotolerance）政策：所有非法入境美國者，都將因刑事罪嫌被捕。

●拆散移民家庭究竟是政策還是法律？

川普說，一項民主黨執政時期通過的法律，迫使他拆散移民家庭。但塞申斯等人則稱他們是依據政策，起訴非法入境的成年人。

如同美國國內的刑事案件，非法入境的父母因刑事罪名被捕時，他們必須與子女分開，不能帶著孩子上法庭。

●移民兒童將何去何從？

一旦與父母分離，這些移民兒童便交由美國衛生及公共服務部（Department of Health and HumanServices）下的難民安置辦公室（Office of RefugeeResettlement, ORR） 處理。年齡1歲至18歲的移民，將由收容中心安置。

但收容中心的環境良莠不齊，其中有些是僅以帳篷覆蓋的臨時場所，兒童像被關在以鏈條圍成柵欄的籠子裡，躺在混凝土上的墊子補眠。

ORR目前約安置1萬2000名非法移民兒童，其中1萬人是在沒有家人陪伴下入境美國。ORR試圖讓這些兒童與他們已在美國境內的親屬團聚，但這個過程可能將耗時數月。

ORR也試圖讓若干與父母拆散的兒童與美國境內的親屬團聚。政府表示，他們有望與父母團聚，但不確定將耗時多久，也不清楚執行上的難易度。（譯者：鍾佑貞/核稿：張曉雯）1070619

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