川普拆散移民家庭挨批 3分鐘看懂爭議始末

美國國土安全部(Department of HomelandSecurity)曾表示沒有拆散家庭的政策,但自政府開始系統性逮捕非法入境的移民後,骨肉分離事件暴增。

美國可遣送墨西哥國民回國,但越來越多的移民來自瓜地馬拉、洪都拉斯及薩爾瓦多等暴力充斥的中美洲國家,當局難將他們遣返。

包括幾乎所有抵美的家庭與無人陪同的兒童,許多移民都會申請庇護,聲稱他們有「令人信服的恐懼」,擔憂返國後會遭受迫害或酷刑折磨。

先前,庇護申請者會登記案件,在審理期間獲釋到美國境內。現在,美國積壓了約60萬件庇護申請案,許多移民根本沒有出席庭審,而是直接銷聲匿跡在美國社會中。

川普政府說,這種作法吸引想要入境美國的移民抵美。政府官員說,愈來愈多移民是在人口走私犯協助下抵達,指導他們以有「令人信服的恐懼」為由申請庇護,因此無法將他們遞解出境。

●拆散家庭可否減少非法移民赴美人數?

去年10月至今年4月期間,約700名兒童被迫與父母分離,他們被關押數週,或由其他照護人員看管,然後才與父母重聚。但這並未減少抵美的移民人數。

川普勒令採取更嚴厲的措施後,美國司法部長塞申斯(Jeff Sessions)5月7日宣布「零容忍」(zerotolerance)政策:所有非法入境美國者,都將因刑事罪嫌被捕。

●拆散移民家庭究竟是政策還是法律?

川普說,一項民主黨執政時期通過的法律,迫使他拆散移民家庭。但塞申斯等人則稱他們是依據政策,起訴非法入境的成年人。

如同美國國內的刑事案件,非法入境的父母因刑事罪名被捕時,他們必須與子女分開,不能帶著孩子上法庭。

●移民兒童將何去何從?

一旦與父母分離,這些移民兒童便交由美國衛生及公共服務部(Department of Health and HumanServices)下的難民安置辦公室(Office of RefugeeResettlement, ORR) 處理。年齡1歲至18歲的移民,將由收容中心安置。

但收容中心的環境良莠不齊,其中有些是僅以帳篷覆蓋的臨時場所,兒童像被關在以鏈條圍成柵欄的籠子裡,躺在混凝土上的墊子補眠。

ORR目前約安置1萬2000名非法移民兒童,其中1萬人是在沒有家人陪伴下入境美國。ORR試圖讓這些兒童與他們已在美國境內的親屬團聚,但這個過程可能將耗時數月。

ORR也試圖讓若干與父母拆散的兒童與美國境內的親屬團聚。政府表示,他們有望與父母團聚,但不確定將耗時多久,也不清楚執行上的難易度。(譯者:鍾佑貞/核稿:張曉雯)1070619