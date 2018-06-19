川普大打關稅戰 傷及自身農民票源

（中央社芝加哥18日綜合外電報導）美國總統川普向美國蘋果、黃豆及玉米的主要買家打關稅戰爭，已威脅到基本票源對他的支持度。美國農民現在發現，他們的生計受損。
美國農民在2016年總統大選壓倒性支持川普，對他擁護農村經濟和誓言廢除遺產稅的政見表示歡迎；遺產稅常對家庭式農田帶來沉重負擔。
但現在這群挺川普的農民發現，在川普對他國祭出關稅，引發美國蘋果、起司、馬鈴薯、威士忌與黃豆等購買國回敬報復關稅後，穀物價格滑落，出口市場也萎縮。
路透社報導，遊說團體「農民自由貿易」（Farmers for Free Trade）與美國蘋果協會（U.S.Apple Association）將從明天起在賓夕法尼亞州與密西根州打電視廣告，批評川普的關稅政策。盛產蘋果的賓州與密西根州，對11月期中選舉後國會由何黨掌控，具一定影響力。
即便貿易夥伴未回敬報復關稅前，美國農民也準備面臨嚴酷的一年；據美國農業部資料，農場淨所得今年料將下滑6.7%，僅剩595億美元。而現在，由於與北美自由貿易夥伴加拿大與墨西哥貿易齟齬，以及與中國、歐洲貿易緊張損及農產出口市場，讓問題雪上加霜。
川普上週對中國輸美價值500億美元商品加徵25%關稅，北京也打算從7月6日起，對美國黃豆與其他商品加徵25%關稅報復，使美國黃豆期貨掉入兩年低點，美國黃豆出口今年年度銷售想增加11%的預測，也陷入不確定性。
俄亥俄州立大學農場計畫專家布朗（Ben Brown）表示，中國的報復關稅，今年會讓俄亥俄州的玉米、黃豆農所得減少30%；若關稅未解除，俄亥俄州的農場淨所得明年會下滑多達63%。（譯者：陳亦偉/核稿：蔡佳敏）1070619