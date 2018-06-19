川普大打關稅戰 傷及自身農民票源

（中央社芝加哥18日綜合外電報導）美國總統川普向美國蘋果、黃豆及玉米的主要買家打關稅戰爭，已威脅到基本票源對他的支持度。美國農民現在發現，他們的生計受損。

美國農民在2016年總統大選壓倒性支持川普，對他擁護農村經濟和誓言廢除遺產稅的政見表示歡迎；遺產稅常對家庭式農田帶來沉重負擔。

但現在這群挺川普的農民發現，在川普對他國祭出關稅，引發美國蘋果、起司、馬鈴薯、威士忌與黃豆等購買國回敬報復關稅後，穀物價格滑落，出口市場也萎縮。

路透社報導，遊說團體「農民自由貿易」（Farmers for Free Trade）與美國蘋果協會（U.S.Apple Association）將從明天起在賓夕法尼亞州與密西根州打電視廣告，批評川普的關稅政策。盛產蘋果的賓州與密西根州，對11月期中選舉後國會由何黨掌控，具一定影響力。