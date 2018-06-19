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唐獎生醫獎得主曼德森：獲獎意義非凡

中央社2018/06/19 13:09
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者曹宇帆休士頓18日專電）第三屆唐獎生技醫藥獎得主約翰．曼德森今天表示，他是眾多人選之一，卻能獲頒此一獎項，對他個人而言，來自唐獎的肯定，別具特殊意義。

約翰．曼德森（John Mendelsohn）是全球首屈一指MD安德森癌症中心（MD Anderson Cancer Center）前任校長，唐獎教育基金會指出，曼德森首創受體酪胺酸激酶（Receptor Tyrosine Kinases, RTKs）抗體的標靶治療方法，並激勵許多人跟進。

根據唐獎教育基金會的資料，台中中國醫藥大學曾在2006年頒贈曼德森名譽博士學位，時隔10餘年，他又獲得來自台灣的唐獎所頒發的生技醫藥獎。曼德森接受中央社記者訪問表示，獲頒唐獎感到既驚喜又榮耀。

由於曼德森領導研究團隊投入臨床前研究，開發抗EGFR的抗體cetuximab，並研發癌症用藥爾必得舒（Erbitux）。他說，就他個人而言，能接受這份榮譽別具意義。

曼德森表示，他們所促成的獨特影響，普及於各國和不同團體，不僅是在美國或中國，或者東方及西方，這可說是大家群策群力，經數十年努力而達成提升團隊的成就，對此他個人感到非常驕傲。

據唐獎教育基金會指出，曼德森當年和戈登．佐藤（Gordon Sato）在加州大學聖地牙哥分校（UCSD）時思索癌症治療的另類途徑，那就是若要關掉細胞表面的受體酪胺酸激酶，另一種可能性是開發抗體阻擋暴露於細胞外側的受體部位。

如此一來，原本於自然狀態會跟它結合的配位子就無法跟它結合，受體酪胺酸激酶便會停止活化，於是他們採用抗體阻擋肺癌表皮生長因子受體（epidermal growth factor receptor, EGFR），開發抗EGFR的抗體cetuximab，研發癌症用藥爾必得舒（Erbitux）。

曼德森不遺於力推動臨床試驗，最終獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）核准用於大腸癌與頭頸癌的治療，這是第一個利用受體酪胺酸激酶抗體的標靶治療方法，激勵了許多人跟進。

唐獎教育基金會指出，酪胺酸激酶標靶治療的開發，徹底改變醫院治療癌症的方法，成為癌症患者的福音。人們終於敢奢望，癌症終究有一天可以被治癒。唐獎今年的得獎者，對於科學和社會的貢獻無法度量，他們的成就充分展現傑出基礎研究如何轉化成臨床應用，造福全人類。（編輯：陳俊碩）1070619

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