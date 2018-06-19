加碼投資台灣 正瀚生技進駐中興園區

政府推動新農業，促進農業現代化及轉型，解決人口老化及氣候變遷導致農業勞動人口不足、糧食短缺等問題，正瀚生技是一家農業生技產品開發公司，產品供給美國、加拿大、澳洲、巴西、阿根廷、烏拉圭籍智利等各國客戶，並獲得美國農業資材通路領導廠商Nutrien集團青睞，成為研發方面的策略夥伴。

（中央社記者朱則瑋台北19日電）正瀚生技加碼投資台灣，在南投中興園區設置全球研發中心暨營運總部，投資額新台幣20億元，董事長吳正邦說，台灣有世界最好人才，未來10年內，每年都會持續在台灣投資。

正瀚生計董事長吳正邦表示，過去大多企業都是台灣製造，美國研發，但他認為台灣擁有全世界最好的研發人才，在美國製造的商品，則擁有最好售價優勢，因此他堅持台灣研發美國製造，並加碼投資台灣，建造研發中心。

吳正邦指出，除了設置研發中心，下一階段他想投入精準農業產業，建造採用全數位化的溫室控制，精準農業利潤比精緻農業高10倍，而且台灣有颱風跟地震等狀況，精緻農業會受到很多自然條件限制，需要政府補助協助，精準農業就不需要，全數位化溫室的設計不會有這種問題。

吳正邦說，未來10年內，年年都會在台灣投資，並且為了留住在地人才，會利用研發中心舉辦體驗營，跟台灣大學、中興大學合作，比照國外大企業模式，讓大學生、研究生體驗公司環境及未來狀況，希望畢業後把這些人才留在台灣。

正瀚全球研發中心投資額20億元，打造地下一層及地上三層建物，總計有14座功能系統銜接的實驗室、10間精準模擬環境條件的人工氣候室、以及4座適應主要作物栽種方式的試驗溫室，把植物學基礎研究、技術集成和產品創新進行高度整合。（編輯：林沂鋒）1070619