唐獎生醫獎重藥物研發 與諾貝爾獎有別

第2屆唐獎生醫獎得主則是頒給帶動「基因編輯」革命的3位科學家伊曼紐‧夏彭提耶（EmmanuelleCharpentier）、珍妮佛‧道納（Jennifer A. Doudna）、張鋒。他們發展出的「CRISPR/Cas9」系統，現已廣泛應用在小鼠研究、植物抗菌、對抗遺傳性疾病，甚至是倫理爭議極大的人類胚胎編輯領域。

第1屆唐獎生醫獎，頒給對「免疫療法」有重大貢獻的詹姆斯‧艾利森（James P. Allison）、本庶佑。兩人分別發現CTLA-4及PD-1為控制免疫系統的重要關鍵，並成功發展出治療癌症的藥物。

（中央社記者陳至中台北19日電）唐獎第3屆生技醫藥獎得主今天揭曉，評選單位指出，此獎項除要有基礎研究的突破，也重視臨床實驗發展，以及療法、藥物的研發，與諾貝爾獎有所區隔。

第3屆唐獎生醫獎得主今天在台北揭曉，頒給促進「標靶藥物」發展的3位科學家東尼．杭特（TonyHunter）、布萊恩．德魯克爾（Brian Druker）、約翰．曼德森（John Mendelsohn），表彰他們發現蛋白質酪胺酸的磷酸化，並發現酪胺酸激酶為致癌基因，促成標靶治療在臨床上的成功應用。

該獎項召集人、中研院院士張文昌表示，唐獎頒的是「生技醫藥」獎，除了要有好的基礎研究，也要把好的藥物開發出來。從第1屆的免疫治療到第3屆的標靶藥物，評選時都將實際療法、藥物的研發，列為重要考量。

今天出席唐獎揭曉記者會的中研院士楊泮池表示，當初唐獎獎項設定為「生技醫藥獎」，便與諾貝爾醫學獎有別，設定目標不只是基礎研究的突破，而是要明確可以用在病人身上，造福人類社會。

中研院士龔行健也說，藥物開發是「20年磨一劍」，今年得主約在1980年代就知道其中機制，一直到1998年之後，才有藥物上市，其中投入大量的時間和研究能量，「不能夠短視，不能太急性子，要花一段時間才能做出大貢獻」。

唐獎基金會執行長陳振川表示，生醫獎3屆以來得主，從免疫療法、基因編輯、到這次的標靶藥物，都是現今非常熱門且持續、快速發展的研究領域。諾貝爾獎重視基礎科學，要得到唐獎更不容易，「還要去磨劍和發展」。

去年諾貝爾醫學獎揭曉後，唐獎基金會曾主動發出新聞稿指出，唐獎與諾貝爾在本質與意涵上有「顯著的互補性差異」。2017年諾貝爾醫學獎頒給發現控制生物生理時鐘的分子機制的3位學者，但他們的研究成果尚未進入實質生技醫藥開發或醫療方法生成階段，難以成為唐獎遴選的對象。（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070619