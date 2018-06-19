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中央社

收購洛杉磯時報 華裔富豪要打擊假新聞

中央社2018/06/19 13:19
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社台北19日電）美媒報導，華裔億萬富豪黃馨祥（Patrick Soon-Shiong）以5億美元（約新台幣151.5億元）收購洛杉磯時報與聖地牙哥聯合論壇報，18日正式完成。他在兩報刊登聲明承諾要打擊假新聞。

65歲的黃馨祥有「世界上最富有的醫生」和「洛杉磯首富」之稱。根據美國富比世（Forbes）雜誌公布，黃馨祥以總資產78億美元位居世界億萬富豪榜第198名。

美國僑報網報導，百餘年悠久歷史的洛杉磯時報（Los Angels Times）是美國發行量最大、最具影響力的報紙之一，與聖地牙哥聯合論壇報（San DiegoUnion-Tribune）同屬論壇出版公司（TribunePublishing）。黃馨祥此前已是這家公司大股東之一。

報導指出，黃馨祥是正宗的華裔，父母原籍廣東台山，二戰期間移民到南非。黃馨祥1952年出生於南非，16歲高中畢業後入讀南非名校南非金山大學（University of the Witwatersrand），24歲獲得南非金山大學醫學博士學位。

隨後，黃馨祥到加拿大和美國深造，先後畢業於英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）和加州大學洛杉磯分校（UCLA）。

據報導，黃馨祥是天才醫生，也是成功的企業家。他在加州讀書期間創立APP藥品公司，並在10年後賣掉8成股份和公司，狂賺46億美元。

隨後，他與人合夥創立阿博瑞斯生物科技公司（Abraxis BioScience），再次成功拉高公司市值，2010年把公司和股票賣給賽爾基因公司（CelgeneCorporation），又大賺30億美元。

美國之音報導，黃馨祥17日在兩家報紙發表聲明，向讀者承諾將對抗假新聞並堅持獨立的新聞報導。他在聲明中說：「我相信，假新聞是我們這個時代的癌症，而社交媒體是癌症轉移的工具。像聖地牙哥聯合論壇報和洛杉磯時報這樣的機構因此比以往更加重要。」

黃鑫祥還擁有洛杉磯職業籃球隊湖人隊4.5%的股份，他時常出現在NBA比賽的觀眾席上。（編輯：楊昇儒/馮昭）1070619

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