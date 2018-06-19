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IHS：石油鉅子需在二疊紀盆地投資300億美元才能

鉅亨網2018/06/19 13:28
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根據週一 (18 日) 發表的一份最新報告，以艾克森美孚 (XON-US) 和雪佛龍 (CVX-US) 為首的石油鉅子有必要擴大投資二疊紀盆地 (Permian Basin)，才能實現其成長目標，並引發能源業更多的合併。

IHS Markit 報告認為，艾克森美孚、雪佛龍，至少還要加上荷蘭皇家殼牌公司 (Royal Dutch Shell) (RDS.A-US) 在 2018 年至 2020 年之間需要投資近 300 億美元，才能在西德州油源豐富的的二疊紀盆地達到其生產目標。

這意味著這三家公司可能是二疊紀盆地內企業和油田的主要買家，可迫使區內較小的勘探和產油企業出售，因為這些公司可能承受不了成本的上漲。報告指出，與此同時，大型石油企業也需要平衡二疊紀的成本上漲和來自股東的壓力，以維持保守的支出計劃。

IHS Markit 能源股權研究和分析主管 Sven del Pozzo 說，「如果真正致力開發二疊紀盆地，傳統上享有投資回報的超級油企，將不得不習慣持續上漲的成本，這些企業將開始建立滿足中、長期成長計劃的核心開發油田計劃。」

艾克森美孚去年投資超過 60 億美元來增加其二疊紀的油田面積，誓言到 2025 年將其二疊紀的油田面積增加 2 倍。

IHS Markit 報告指出，開發二疊紀的三大石油公司，今年必須總共投資 80 億美元，明年將達到 100 億美元，到 2020 年將達到 110 億美元。到 2020 年，艾克森美孚將增加超過 50 億美元，緊隨其後的是雪佛龍公司和殼牌花費近 20 億美元。

del Pozzo 表示：「超級油企將進一步強化二疊紀油田的功能，隨著探勘成本的上升，對於這些小型企業來說，繼續執行業務的風險可能太大，可能會迫使它們被迫遭到併購或出售。」

del Pozzo 指出，這股風潮可能早在今年年初就開始了，Midland 的 Concho Resources (CXO-US) 同意以 80 億美元收購總部位於達拉斯的競爭對手 RSP Permian (RSPP-US)。

而下一個大型併購案，可能會是澳洲的必和必拓 (BHP Billiton) (BBL-US) 將出售價值接近 100 億美元的二疊紀油田。該公司雖為全球最大礦業公司，在本世紀初大舉進軍美國頁岩產業，但在最近的石油危機中遭受重創，現在正計劃退出頁岩業務。

紐約原油期貨走勢
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