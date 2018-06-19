富比世披露 美商務部長持有中俄相關資產

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）富比世雜誌（Forbes）今天披露，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross)去年持有的資產，大多有利益衝突，非但未全部賣掉，還把所有權轉移至家族信託旗下。
根據報導，去年羅斯在遭媒體揭露負面消息前幾天，放空一家和俄羅斯總統蒲亭核心圈有關的公司，好在股價下跌時，從中獲利。
商務部告訴法新社和美國官箴局（US Office ofGovernment Ethics），這起引發爭議的交易符合法規要求，商務部准予放行。
商務部在聲明中表示：「部長持續遵循商務部政風官員的指引，俾以確保符合聯邦法律和規範。」
富比世引述羅斯向官箴局申報，但之前未被揭露的報告報導，羅斯已將部分資產售予投資銀行高盛（Goldman Sachs）。
但他把其他資產轉移至一個家族信託，使得他的家族財富和中國、俄羅斯和其他國家有關聯，而羅斯以商務部長的身分和這些國家過招。
根據報導，這些資產包括一家船運公司和一家汽車零件公司的股權，這兩家公司都將受華府貿易爭端升高的直接影響，而且兩家公司都有中國政府的股權在內。
去年10月至11月，當曾經揭露「巴拿馬文件」（Panama Papers）的記者準備披露羅斯的NavigatorHoldings持股時，羅斯出脫手中持股。這家船運公司的所有人包括蒲亭的女婿。
羅斯後來做空這家公司，意味著一旦這家公司股價下跌，羅斯將從中獲利。
去年11月，富比世以羅斯浮報個人身家逾10年為由，將他從富比世的億萬富豪名單中除名。（譯者：劉淑琴/核稿：盧映孜）1070619