富比世披露 美商務部長持有中俄相關資產

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）富比世雜誌（Forbes）今天披露，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross)去年持有的資產，大多有利益衝突，非但未全部賣掉，還把所有權轉移至家族信託旗下。

根據報導，去年羅斯在遭媒體揭露負面消息前幾天，放空一家和俄羅斯總統蒲亭核心圈有關的公司，好在股價下跌時，從中獲利。

商務部告訴法新社和美國官箴局（US Office ofGovernment Ethics），這起引發爭議的交易符合法規要求，商務部准予放行。

商務部在聲明中表示：「部長持續遵循商務部政風官員的指引，俾以確保符合聯邦法律和規範。」