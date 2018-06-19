不想讓媽媽操心 傅煒哲獲總統教育獎

（中央社記者張榮祥台南19日電）剛從台南開元國小畢業的傅煒哲，榮獲今年總統教育獎，他是新住民第二代，身上沒有殘疾，也沒有灑狗血的故事，只是個平凡人，未來志向是當老師，不讓媽媽操心是他唯一的心願。

就像台灣隨處可見的小學生，傅煒哲今年6月高高興興地走出台南市北區開元國小的校門，在迎向國中新的學習生活前，喜訊傳來，就是他榮獲今年的總統教育獎，聽到這個消息，傅煒哲的媽媽武玉嬋比兒子還高興，直說「這一切都是值得的」。

武玉嬋的夫家不富裕，武玉嬋從越南嫁到台南幾年後，先生就罹癌去世，武玉嬋一肩扛起照顧年邁婆婆和2個兒子的責任，雖說不用租屋，但僅靠她一人在工廠當作業員的微薄薪資，生活也蠻辛苦的，僅存的指望就是煒展、煒哲兄弟兩人。