不想讓媽媽操心 傅煒哲獲總統教育獎

（中央社記者張榮祥台南19日電）剛從台南開元國小畢業的傅煒哲，榮獲今年總統教育獎，他是新住民第二代，身上沒有殘疾，也沒有灑狗血的故事，只是個平凡人，未來志向是當老師，不讓媽媽操心是他唯一的心願。
就像台灣隨處可見的小學生，傅煒哲今年6月高高興興地走出台南市北區開元國小的校門，在迎向國中新的學習生活前，喜訊傳來，就是他榮獲今年的總統教育獎，聽到這個消息，傅煒哲的媽媽武玉嬋比兒子還高興，直說「這一切都是值得的」。
武玉嬋的夫家不富裕，武玉嬋從越南嫁到台南幾年後，先生就罹癌去世，武玉嬋一肩扛起照顧年邁婆婆和2個兒子的責任，雖說不用租屋，但僅靠她一人在工廠當作業員的微薄薪資，生活也蠻辛苦的，僅存的指望就是煒展、煒哲兄弟兩人。
煒哲也沒讓媽媽失望，不只品學兼優，清寒的家庭環境，養成他諸多良好習慣，在學校會主動清洗水槽廚餘，連許多人都嫌髒的馬桶汙垢，他都會細心刷洗，不會敷衍了事。
相較媒體報導的諸多優秀學生，傅煒哲既身無殘疾，也沒有灑狗血的感人故事讓人傳誦，他只是一個平凡人，喜歡樂器，有空就到教會學吉他和烏克麗麗，過著快樂的學生生活。
「我不想讀國中的資優班，不想讓自己壓力太大」傅煒哲說，他只想讀普通班，哥哥煒展國小成績不錯，國中也沒讀資優班，他想要和哥哥一樣。
煒哲沒有出國留學的遠大志向，他未來只想當老師，過著一般人的生活，但他知道媽媽的辛苦，兄弟倆人曾發誓不讓媽媽操心，今天中午在謝師宴快樂用餐的他說「我做到了」。(編輯:孫承武)1070619