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中央社

反映景美游泳池改建成本 北市修收費標準

中央社2018/06/19 13:23
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者梁珮綺台北19日電）台北市景美游泳池重新整修後，今年4月重新營運，為反映改建成本，體育局修正各場館門票收費標準，訂定增設空間收費方式及提供一致性公益時段優惠，市政會議今天通過。

台北市政府上午召開市政會議，通過修正「臺北市政府體育局各場館門票收費標準」第四條附表案。台北市體育局運動設施科專員顏德元告訴中央社記者，景美游泳池改建後，內部增設健身房、多功能教室等公共空間，收費時段分為晨間、一般時段及公益時段。

顏德元說，景美游泳池營運已久，到後期常有設備故障，在民國102年時閉館，原訂要拆除，但當地居民反映盼留下泳池，在104年與當地居民開過三次協調會後，決議改建，105年編列預算，106年規劃設計完後發包，今年4月完工。

景美游泳池在今年5月12日重新營運，顏德元說，試營運採免費方式，截至5月底止，預計有一萬多人次；而明天起將採用新的收費標準，預計每月會有4000至5000人次使用。

顏德元說，晨間時段為上午6時至8時，一般時段為上午8時至晚間9時30分，游泳池另有針對65歲以上長者的公益時段，上午8時30分至10時30分可免費使用，其他時間半價。

游泳池收費以時段計，上午8時以前每人40元，8時以後每人60元，優待票半價；健身房與多功能教室以每小時計，上午8時前每人每小時30元，8時後每人每小時50元，優待票半價。另有月票可購買，游泳池每月1000元，健身房每月800元。（編輯：張銘坤）1070619

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