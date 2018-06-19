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中央社

專訪茅于軾：我們一死 跟中國就沒有連繫了

中央社2018/06/19 13:29
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者周慧盈北京19日電）時隔多年再度專訪茅于軾，這位年近90的著名經濟學家先是說起自己的社群媒體帳戶被封，書也不能出版，之後又似是有感而發，說出「我們一死，跟中國就沒有連繫了」這樣的話。

訪問之前，已略知他的近況。雖然年事已高，但茅于軾多年來一直活躍於「第一線」，除了參與所創辦民間智庫「天則經濟研究所」的活動，也經常應邀出席座談或受訪，總是直言不諱針砭時政或發表非主流觀點，是中國自由派知識陣營德高望重的人物。

但有些事情不一樣了。訪談中提起這兩年很少見到他的消息時，茅于軾表示確實與外界互動少了，各種邀約漸漸停了，大學演講不許去了，微博被刪、微信公眾號被封，而他想在中國大陸出版新書也難以如願。

中國大陸言論空間近年來越發緊縮，早已不是新聞，聽到這位曾經的意見領袖現況，更加確認官方管控的嚴密。

茅于軾認為，有些管控上的作法不一定來自領導層直接指令，而是「底下的人自我約束，幫助著管控」，而當局「可能想要越來越嚴，但（社會）要求自由的聲音也會越來越強」，因為隨著人民和世界的廣泛接觸，普世價值對中國的影響將會越來越強烈。

談到中國政治、經濟和社會議題時，茅于軾說：「跟人民有關的最直接的就是經濟，（人民）目前的生活過得去，社會、政治和政權也是穩定的，而穩定還是最重要的，因為亂了，整個社會都會受罪。」

不過，他也認為：「中國在政治上往往會出現你意想不到的事情，像以前的『四人幫』垮台或是林彪事件。而只有中國和朝鮮（北韓）這樣的國家，才會出現出乎意料的事。」

對於一黨專政國家的發展，芧于軾指出：「一黨執政，要看領導人怎麼想問題，若是以人為本，也會做出對人民有好處的事情，但問題是，如果犯錯沒人糾正怎麼辦？」

除了創辦天則經濟研究所，茅于軾16年前也參與創設了公益性質的「北京富平學校」，培訓來自貧困地區的婦女從事家政服務工作。目前為止，已有4萬多人接受培育。

坐而言以及起而行的茅于軾在中國受到許多推崇，但也有人不認同他的思想和言論，或因為政治立場和意識形態的歧異，辱稱他「漢奸」、「賣國賊」。

有「茅粉」看過茅于軾在大型公開演講時被不同意見者打斷並大聲叫罵，他的反應是靜待對方說完，未加置評或反駁，再繼續中斷的演說。

強調言論自由的茅于軾用實際作為擁護他的思想主張，也尊重包括自己子女在內任何人的選擇。

茅于軾的一兒一女在1989年後陸續離開中國，目前都定居海外。有人曾問他為何不隨子女移民，他說：「我對國家、人民是有感情的，我的社交圈和社會連繫也都在國內，這是為什麼我不移民的理由。」

只是時間不留情，已經做了曾祖父的茅于軾指著自己和老伴說：「他們（子女孫輩）都在國外，有一天我們一死，跟中國就沒有任何連繫了。」

在近兩個小時的談話中，茅于軾說起發聲管道剛開始被封時，確實「挺鬱悶的」，但現在漸漸想通了。他最關心的還是中國的發展和人民的生活，也相信時間終會給出中國需要的答案。（編輯：楊昇儒）1070619

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