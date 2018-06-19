影／警借吊車突襲詐騙賭博機房　洗錢金額達8億4千萬元

高雄市政府警察局刑事警察大隊偵五隊偵辦假冒檢察官面交車手提領案，抽絲剝繭發現該詐騙集團之地下轉帳中心據點在新北市，與內政部警政署刑事警察局偵查第四大隊三隊立即成立專案小組，報請高雄地檢署王朝弘檢察官指揮偵辦。

經長期埋伏、跟蹤蒐集掌握重要情資，獲悉綽號「俊哥」之男子等人籌組詐騙、賭博洗錢機房，近期租下新北市新莊區一棟新大樓，蒐證發現該處24小時不定時都會聚集不詳身分年輕人，經警多方分析查證，研判該處確為非法贓款洗錢機房據點。

6月14日上午10時30分，警方持搜索票，以吊車佯裝外牆施工人員，突襲位在新北市新莊區之機房，現場查獲犯嫌4人，並現場查扣中國銀聯卡105份、電腦主機12台、電腦螢幕39台、筆記型電腦1台、手機30支、教戰守則3份、轉帳交易明細1批、SIM卡9張、薪資袋、數據機4台及網路儲存伺服器1台等相關證物，依法帶案偵辦。