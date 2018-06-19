嘉義龍舟因雨停賽　最終成績以秒定輸贏

嘉義縣東石鄉先天宮端午節龍舟競賽，昨(18)日下午3點多因風雨過大，主辦單位為考量安全而宣佈停賽，有關比賽結果，昨天晚上經過東石鄉公所核比成績後，再經今(19)日上午討論確定午間才對外公佈，社會男女混合組由熊熊燃燒隊奪冠、社會男子組是嘉義市鐵人三項協會得第一。

經過主辦單位東石鄉公所及龍舟競賽的大會裁判合組審議小姐，今天上午在東石鄉公所，以各隊曾經出賽的最佳成績「秒數」，評定各組比賽名次：