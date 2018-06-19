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嘉義龍舟因雨停賽　最終成績以秒定輸贏

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/06/19 14:47
▲107年嘉義東石龍舟競賽成績表。（圖／東石鄉公所提供 , 2018.06.19）
▲107年嘉義東石龍舟競賽成績表。（圖／東石鄉公所提供 , 2018.06.19）

嘉義縣東石鄉先天宮端午節龍舟競賽，昨(18)日下午3點多因風雨過大，主辦單位為考量安全而宣佈停賽，有關比賽結果，昨天晚上經過東石鄉公所核比成績後，再經今(19)日上午討論確定午間才對外公佈，社會男女混合組由熊熊燃燒隊奪冠、社會男子組是嘉義市鐵人三項協會得第一。

經過主辦單位東石鄉公所及龍舟競賽的大會裁判合組審議小姐，今天上午在東石鄉公所，以各隊曾經出賽的最佳成績「秒數」，評定各組比賽名次：

  • 社會男女混合組第一名是熊熊燃燒隊2分02秒、第二名空軍第四聯隊、第三名嘉義市鐵人三項協會、第四名為南測鐵軍、第五名蘭潭海王子、第六名盤石慢跑隊、第七名東石鄉公所，將依序獲頒新台幣8萬、6萬、5萬、4萬、3萬、2萬及1萬元的獎金。
  • 社會男子組第一名是嘉義市鐵人三項協會1分51秒、第二名港口宮天上聖母隊、第三名嘉義市體育會健美隊、第四名JS Temwork、第五名長城龍舟隊、第六名活力四射新港青農、第七名是嘉義青農，將依序獲頒新台幣8萬、6萬、5萬、4萬、3萬、2萬及1萬元的獎金。。
  • 國中男子組第一名東石國中A組1分57秒47、第二名東榮國中、第三名東石國中，將依序獲頒5萬、2萬及1萬獎金。
  • 國中女子組第一名為鹿草國中2分54秒、第二名布袋國中，依序獲頒獎金1萬2000元、6000元。

東石鄉公所表示，目前謹確定名次，有關頒獎時間及地點，將再另行公佈。

關鍵字嘉義縣東石鄉先天宮端午節東石鄉公所
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