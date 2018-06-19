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中央社

促領土變更納入公投範圍 時力籲開二次臨會修法

中央社2018/06/19 13:42
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者范正祥台北19日電）時代力量立法院黨團今天呼籲召開第二次臨時會審議「公民投票法修正草案」，將「領土變更」納入公投適用範圍，還權於民。

黨團總召徐永明在黨團記者會表示，為使台灣前途真正由2300萬人民共同決定，主張7月16日至8月31日召開第五會期第二次臨時會審議公投法修正草案。

對於發起召開第二次臨時會的理由，徐永明指出，之前補正公投法時，領土變更等問題在立法院院會時被藍綠聯手否決。民進黨立委如果願意支持補正，加上時代力量5位立委，第二次臨時會是開得成的，時間也不用長，只要針對公投法修正案把正名與領土變更放回，還給人民完整權利，希望民進黨立委支持連署。

時代力量立委黃國昌也在記者會中強調，過去包括很多民進黨前輩長期以來都主張還給人民公投權利，完成台灣正名、制定屬於台灣人民的憲法。但非常令人遺憾的是，上次立法院公投法的修法結果令人感到困惑、不解及遺憾。

黃國昌認為，依照喜樂島聯盟上週末針對關於補正公投法的訴求，大會提供的資料，除了時代力量5位立委，民進黨有25位委員表態支持，既然如此，還權於民這麼重大的事情就不要再拖延，共同努力把人民公投自主權利還給人民。（編輯：李淑華）1070619

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