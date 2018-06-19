〈崴強股東會〉通過三合一合併 新設永崴控股10月上

崴強 (6298-TW) 今 (19) 日舉行股東會，會中決議通過與勁永 (6145-TW)、光燿科 (3428-TW)共同轉換股的「三合一」案，並由共組新設的永崴控股公司取得百分百全部股份，且將於 10 月 1 日上市掛牌。崴強董事長郭台強表示，希望公司整併後，透過開源節流、提升營運效能，並開創新業務機會，以增強全球市場競爭力。

郭台強表示，物聯網時代來臨，未來會以網路新應用作為公司發展方向，而三家公司整併後，將進行開源節流，希望在管理上能更有效率，且三家公司業務通路會作調整，以發展新的商機，估計整併效益第 4 季會顯現。