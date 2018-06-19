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〈崴強股東會〉通過三合一合併 新設永崴控股10月上

鉅亨網2018/06/19 13:47
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崴強 (6298-TW) 今 (19) 日舉行股東會，會中決議通過與勁永 (6145-TW)、光燿科 (3428-TW)共同轉換股的「三合一」案，並由共組新設的永崴控股公司取得百分百全部股份，且將於 10 月 1 日上市掛牌。崴強董事長郭台強表示，希望公司整併後，透過開源節流、提升營運效能，並開創新業務機會，以增強全球市場競爭力。

郭台強表示，物聯網時代來臨，未來會以網路新應用作為公司發展方向，而三家公司整併後，將進行開源節流，希望在管理上能更有效率，且三家公司業務通路會作調整，以發展新的商機，估計整併效益第 4 季會顯現。

正崴集團旗下三子勁永、崴強、光燿科今日同步舉行股東會，拍板「三合一」案，三家公司擬共組永崴投資控股公司，其中勁永將以每 1 股換新設控股公司普通股 0.194 股，崴強將以每 1 股換發新設控股公司普通股 0.529 股，光燿科則以每 1 股換發新設控股公司普通股 1 股，股份轉換後新設控股公司資本總額約達 24.876 億元。

目前勁永、光燿科和崴強三方股東會均決議通過此案，後續將經主管機關核准、完成換股作業，暫定今年 10 月 1 日為股份轉換基準日，股份轉換完成後，此三家公司將在轉換基準日終止上市櫃，後續並撤銷公開發行，同一日永崴控股將掛牌上市。

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