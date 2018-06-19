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台中端午木屐節　躦鯪鯉到底是什麼習俗？

保庇2018/06/19 12:53
台中端午木屐節　躦鯪鯉到底是什麼習俗？（圖／保庇）
台中端午木屐節　躦鯪鯉到底是什麼習俗？（圖／保庇）

端午連假已經跟我們說掰掰了，今天大家都回到了工作崗位打拚，但對於台灣各區遍地開花的端午特色活動是否意猶未盡呢？小編今天要來介紹一項比較少人知道的端午特色活動給大家，那就是台中南屯的「端午木屐節」！

台中南屯端午木屐節的由來是？（圖／連宜方攝）
台中南屯端午木屐節的由來是？（圖／連宜方攝）

很多人一定滿頭黑人問號想：「端午節跟木屐到底有什麼關係？」其實這必須先從台中南屯這個地方開始說起……

台中南屯舊地名為「犁頭店」，過去是中部地區相當重要的稻作區，且曾有風水師說這裡藏有難得一見的「鯪鯉穴」，鯪鯉就是我們現在說的「穿山甲」；穿山甲在中國傳說中是被視為靈獸的存在，但不常在平地、人類生活圈活動，穿山甲因為喜歡在土壤中活動，將土壤翻鬆可利於人類農耕，因此是農民的得力小助手，農民們也將穿山甲視為來年豐收的象徵。

台中南屯吉祥物－穿山甲「咖咖」。（圖／連宜方攝）
台中南屯吉祥物－穿山甲「咖咖」。（圖／連宜方攝）

因為穿山甲有冬眠的習慣，因此在過去，每到了端午節南屯一帶的農民便會象徵性的穿起木屐、製造聲響來吵醒沈睡的穿山甲，希望靈獸可以幫助農民農耕、庇護來年大豐收。這就是台中南屯的「穿木屐躦鯪鯉」習俗由來。

近幾年每到了端午節，台中南屯萬和宮便會和台中市政府聯手舉辦「穿木屐躦鯪鯉」活動，現場除了有萬和宮、台中市南屯文昌公廟發放的免費肉粽，還有台中特色美食「蔴芛」免費吃，最精彩的莫過於全員穿上自備的木屐與萬和宮媽祖一同踩街遶境了！希望能藉此喚醒「鯪鯉」，庇護參加民眾不管是事業、家庭、健康都能美滿豐收！

參加活動的小朋友都穿上木屐同樂！（圖／連宜方攝）
參加活動的小朋友都穿上木屐同樂！（圖／連宜方攝）
端午木屐節大家一同穿上木屐踩街同樂！（圖／BoNews）
端午木屐節大家一同穿上木屐踩街同樂！（圖／BoNews）

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